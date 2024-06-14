Юрист рассказал, как мошенники могут обмануть туристов

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов посоветовал туристам, отдыхающим на курортах, сохранять бдительность.

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«Первое, что входит в зону риска, — это бронирование отелей. Сейчас возникает много сайтов-зеркалок, которые якобы позволяют туристам делать какие-то брони», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.



По его словам, важно убедиться, что турист общается непосредственно с проверенным туроператором или с представителем конкретного отеля.

Кроме того, Карабанов рекомендовал изучить цены на различные дополнительные услуги, например на такси и экскурсионные программы.

«Отдельный способ, с помощью которого на туристах пытаются заработать, — это разные прокатные средства автотранспорта либо какие-то велосипеды, самокаты, мотоциклы и так далее. Как правило, при возвращении таких средств передвижения их проверяют на наличие каких-то повреждений, и нередко они находятся», — рассказал эксперт.



Он пояснил, что поскольку клиент при аренде указывает свои банковские данные для депозита, то с него могут списать средства за необоснованный ремонт.

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