«Квартиры посуточно»: вытеснят ли они гостиницы

Согласно свежей статистике сети «Островок», в начале лета в России выросла доля бронирований апарт-отелей и апартаментов. В целом по стране в июне она составила около трети (32%), причем динамика в этом секторе наиболее высокая среди всех объектов размещения – плюс 27% по сравнению с июнем прошлого года.

А в некоторых регионах, которые туристы выбирают преимущественно для экскурсионного отдыха, апарт-отели и апартаменты уже фактически доминируют. Например, в Калининградской области на их долю приходится 64% бронирований. В Татарстане, Новосибирской области и Санкт-Петербурге – более 40%.

Подобная тенденция представляет угрозу для гостиничного рынка, считает независимый эксперт Алексей Кожевников.

«Посмотрите апартаменты на платформах бронирования – это просто квартиры! А в них по законодательству нельзя оказывать гостиничные услуги. Что мы видим сейчас? “Серый” рынок вытесняет легальный!» – написал Кожевников в своем телеграм-канале.



Он напомнил разницу между «белым» и «серым» секторами: отельеры платят за коммуналку по другим тарифам, имеют более высокие налоговые ставки, вынуждены соблюдать множества требований госорганов, в отели регулярно приходят с проверками. В конце концов государству выгоднее поддерживать именно официальный сектор.

«Депутаты, Минэкономразвития и ФАС России, почему ничего не происходит для решения этого вопроса, для установления равной конкуренции на гостиничном рынке и пополнения федерального и регионального бюджета?» – отмечает эксперт.



Очевидно, что с переориентацией туристов с отелей на квартиры посуточно пострадают не только отельеры, но и государство, поскольку снизятся налоговые поступления.

Впрочем, переориентация вряд ли случится. Во всяком случае, сами отельеры в экспансии апартаментов большой угрозы не видят. Многие туристы в любом случае будут выбирать для размещения именно отели – за наличие ресторанов, бассейнов, спа, высокий уровень сервиса и т. д. А некоторые отдыхающие попросту боятся останавливаться в квартирах. По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, прямой и явной конкуренции между отелями и апартаментами нет.

«К тому же я уверен, что в ближайший год будут приняты меры по регулированию сектора посуточной аренды. На рынке должны быть разные предложения – кому-то интересен отель, кому-то апартаменты. Важно, чтобы все находились в одинаковом законодательном поле. Многие предприниматели, занимающиеся посуточной арендой, это понимают и стремятся к легализации», – отметил Вадим Прасов.



В конце мая мы написали, что в Сочи частников, которые превратили свои квартиры и дома в мини-отели, собираются выводить из «серой» зоны. Об этом объявила заместитель главы курорта Светлана Калинина.