Люди и лес: как в нем не потеряться

С наступлением лета лесные массивы столицы становятся привлекательным местом для прогулок на свежем воздухе, пикников, сбора грибов и ягод. Но, хорошо проводя время среди первозданной природы, не стоит забывать о том, что в ходе таких прогулок можно легко заблудиться.

© Управа района Арбат города Москвы

Как не потеряться в лесу и что делать, если все же это произошло, рассказала кинолог аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы Юлия Тихонова. Юлия Михайловна работает спасателем с 2003 года. С высоты своего опыта она может уверенно сказать, что потеряться в лесу может абсолютно любой человек.

«Человек может пойти просто погулять или отправиться за ягодами и грибами, увлечься сбором и отвлечься от запоминания дороги. И вот уже найти путь назад достаточно сложно. Бывает, что человек "застревает" в лесу, если произошел несчастный случай. Например, упал и повредил ногу или ему внезапно стало плохо. В любом из случаев главный совет – не поддаваться панике и следовать несложному алгоритму из пяти основных правил», – рекомендует Юлия Тихонова.



Чтобы уменьшить вероятность несчастного случая, Юлия Михайловна предлагает всем москвичам и гостям столицы соблюдать следующие рекомендации.

Первое – перед походом надо сказать своим родным или близким, в какой именно лес вы идете, с какой целью и когда планируете вернуться.

Второе – с собой обязательно взять телефон, а к нему зарядный блок. Часто бывает, что в телефонах заканчивается заряд, а это значительно усложняет спасателям работу, так как отсутствует связь с потерявшимся.

Третье – в лес лучше надевать яркую одежду. От одежды темных тонов или цвета хаки лучше отказаться, так как в ней потерявшихся становится труднее различить среди зелени.

Четвертое – не забывать про запас еды и воды на всякий случай, а также необходимые вам медикаменты.

Пятое – с собой по возможности возьмите компас или навигатор.

«Если вы потерялись, сразу свяжитесь с экстренной службой по номеру телефона "112", если есть такая возможность. Уже по звонку мы можем определить примерную зону, откуда пришел сигнал. Далее Вам придет смс со ссылкой, на которую нужно обязательно нажать – это раскроет вашу геопозицию», – советует кинолог.



Юлия добавила, что в пределах Москвы есть шанс встретиться с дикими животными: кабанами, лосями и лисами. На этот случай полезно брать с собой свисток. Он поможет не только отпугнуть недружелюбно настроенных обитателей леса, но и привлечь внимание спасателей.

Когда кинологам поступает сообщение о пропавшем в лесу человеке, они выезжают на место в течение минуты. В отличие от кино собакам-спасателям столичного Пожарно-спасательного центра не дают какую-то вещь потерявшегося, чтобы работать по следу. В лесу это малоэффективно, если человек прошел несколько часов назад по тропе или вовсе не шел этим путем. Предполагаемую зону поиска делят на квадраты, которые собаки поочередно прочесывают, стараясь уловить запах человека.

«Чтобы вас нашли быстрее, вы должны находиться на одном месте. Так ваш запах накопится и приведет собаку в одно определенное место. На днях мы искали человека, который перемещался по лесу. И получалось так, что спасатель с собакой проверяли квадрат, а заблудившийся мог уже из него выйти или оказаться там позже. Это осложняло поиски, – рассказала Юлия Михайловна. – Когда речь идет о поиске и спасении ребенка, обстановка куда более напряженная, ведь поведение детей трудно предсказать. В этом они чем-то похожи на пожилых людей».



Собак кинологической группы можно узнать по ярко-оранжевым шлейкам.