Как путешествия спасают от апатии, мнение специалиста

Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос подтвердила теорию о том, что путешествия положительно влияют на организм человека.

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— Когда нам что-то интересно, мы оживаем. В апатии сложно генерировать новое, а в путешествиях это новое генерируется само. Повышается выработка дофамина, который отвечает за радость и предвкушение прекрасного! — отметила она в комментарии «Радио 1».



Специалист также добавила, что в путешествиях происходит переключение внимания, человек отвлекается от рутинных ежедневных дел.

Кроме того, в путешествиях есть возможность выбирать. Благодаря этому поездки в новые места повышают уровень свободы и доставляют удовольствие. Человек выбирает страну, отель, места, которые он хочет увидеть, и получает положительные эмоции уже в процессе планирования поездки.

По словам психолога, в путешествии человек решает маленькие задачи, которые повышают общую адаптивность. Соединение с внешним миром открывает внутренние грани, а активное движение положительно влияет на насыщение кислородом и физическую форму.

Больше половины россиян активно путешествуют, а каждый третий — выбирает для отдыха отечественный курорт, сообщает 360.ru.

12 июня на ВДНХ стартовал Российский туристический форум «Путешествуй!». На протяжении пяти дней гости смогут узнать о самых разных направлениях для отдыха.