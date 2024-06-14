Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к дальнему путешествию

Автомобильные путешествия становятся все популярнее в нашей стране. Чтобы отпуск прошел без сложностей на дороге, нужно заранее готовить свою машину к дальним маршрутам. Как это сделать, "Российской газете" рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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"Самое главное - пройти комплексную диагностику на сертифицированном СТО. Диагностика должна включать в себя проверку ходовой части, рулевого управления, тормозной системы и двигателя.

Современная комплексная диагностика позволяет создать имитацию дорожных нагрузок на машину. Обычная проверка на подъемнике не дает возможности выявить все неисправности. Внимательно отнеситесь к результатам диагностики и проведите необходимый ремонт.

От исправности автомобиля зависит безопасность водителя и пассажиров. Кроме того, недочеты в различных системах автомобиля влияют на расход топлива, а также комфорт водителя и пассажиров в путешествии.

Дополнительно стоит проверить развал-схождение. Кроме того, важно убедиться в исправности приборов освещения и аккумуляторной батареи.

Свет вам понадобится во время передвижения в темное время суток. А аккумулятор вообще входит в число самых частых проблем на трассе. В современных машинах много потребителей электроэнергии, а в дороге их может быть еще больше.

Отдельно стоит обратить внимание на уровни и состояние технических жидкостей. Если срок замены моторного масла уже приближается, лучше заменить его перед дальней дорогой. Учитывайте, что при повышенных нагрузках в междугородних поездках возможен увеличенный расход масла, так называемый "масложор". Поэтому стоит взять с собой дополнительную канистру на доливку.

Такая мелочь, как кондиционер, может испортить все впечатления от поездки. Поэтому обслуживание и заправка системы необходимо провести заблаговременно.

Например, довольно часто на трассе рвутся ремни ГРМ. Такая поломка ведет к большим финансовым потерям и трате времени. Потребуется эвакуацию автомобиля до автосервиса и дорогостоящий ремонт.

Из-за неисправной системы охлаждения в жаркую погоду может закипеть двигатель. Вероятные последствия - ремонта головки блока цилиндров и ремонта поршневой группы двигателя. Это также большая сумма затрат, которую вряд ли захочется выделять в отпуске.

Проверьте батарейки в брелоке сигнализации и возьмите запасные ключи. Стоит также обновить дворники стеклоочистителя и пополнить бачок", - отметил специалист.

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