Алексей Малов дал советы, как провести время на пляже безопасно и с пользой

С приходом лета многие люди отправляются на пляжи, чтобы насладиться тёплыми солнечными днями и освежиться в воде. Однако важно помнить о безопасности и соблюдать правила поведения на воде.

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Алексей Малов, советник руководителя Всероссийской общественной молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», поделился советами о том, как провести время на пляже безопасно и с пользой.

Он подчеркнул, что необходимо купаться только на оборудованных пляжах, где дно обследовано, разрешено купание и дежурят спасатели. Также на таких пляжах есть медпункт, где можно получить помощь в случае необходимости.

Эксперт отметил в беседе с Pravda.RU, что на оборудованных пляжах есть правила поведения, которые необходимо соблюдать. Например, обозначена зона купания, заплывать за пределы которой не рекомендуется.

Если вы собираетесь арендовать лодку или катамаран, то необходимо надевать спасательный жилет и кататься только в специально отведённых местах.

Особое внимание следует уделить безопасности детей. Малов подчеркнул, что без присмотра взрослых детям заходить в воду категорически не рекомендуется.

Кроме того, важно избегать перегрева на солнце и правильно оценивать свои силы, чтобы не переохладиться во время купания.

Следуя этим простым правилам, вы сможете насладиться пляжным отдыхом и сохранить своё здоровье и безопасность, заключил Малов.