Союз туриндустрии сообщил о росте числа изъятий загранпаспортов на границе РФ

В последнее время увеличилось число случаев изъятия загранпаспортов при выезде из России из-за ошибок в документах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

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"Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне", — отметил Горин.



По его словам, ошибки связаны с неправильным написанием имени, фамилии, отчества и городов, а также опечатками в датах. Горин подчеркнул, что подобные проблемы возникают со старыми паспортами, не имеющими биометрию, передает издание.

Министерство иностранных дел России порекомендовало россиянам заранее устранять в документах разночтения в именах, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы. Об этом сообщили в Консульском департаменте дипведомства.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что информация об ужесточении условий выдачи загранпаспортов россиянам, появившаяся в СМИ, не является достоверной.