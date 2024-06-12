Как во время отдыха не заразиться ротавирусом

Типичные проявления ротавирусной инфекции включают в себя тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, общую слабость и повышенную температуру. Лечить болезнь нужно под наблюдением врачей для предотвращения серьезных осложнений. Рекомендуются употребление большого количества жидкости, предпочтительно негазированной минеральной воды, и соблюдение диеты, включающей легкоусвояемую пищу, такую как сухари, отварной рис, куриный бульон и вареные овощи, пишет k1news.ru.

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Как не подхватить ротавирус на отдыхе

Купание. Чтобы обезопасить себя и детей от ротавируса, на отдыхе лучше отказаться от купания во время шторма и сразу после дождей, так как есть риск случайного проглатывания грязной воды. Также ни в коем случае нельзя при купании проглатывать воду. Если же это произошло, нужно обязательно провести профилактические мероприятия.

Гигиена рук. Основой профилактики является тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест и туалетов, а также перед едой. Используйте антисептик для рук, если нет возможности помыть их.

Безопасность пищи и воды. Пейте только кипяченую или бутилированную воду. Избегайте употребления сырой пищи, особенно в странах с низким уровнем санитарии. Тщательно мойте фрукты и овощи под проточной водой.

Стоит с особой внимательностью выбирать пляж для отдыха

Избегайте рискованных мест. Не купайтесь в местах, где качество воды не контролируется. Избегайте купания в шторм и сразу после дождей, когда вероятность загрязнения воды выше.

Правильное хранение продуктов. Не употребляйте продукты, которые могли неправильно храниться, особенно с майонезом и другими соусами. Предпочитайте горячую пищу, приготовленную непосредственно перед употреблением.

Осторожность в общественных местах. В ресторанах и кафе выбирайте места с хорошей репутацией и высокими стандартами гигиены. Избегайте уличной еды, если не уверены в ее качестве.

Ранее врач-инфекционист Владимир Неронов рассказал, в чем опасность морской воды. По словам специалиста, вода может представлять опасность для здоровья человека, если она была недостаточно очищена. В ней сохраняются бактерии и вирусы, которые провоцируют воспаление в ЖКТ, а также в ушных каналах.