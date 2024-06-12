Туроператор объяснил, почему изымают загранпаспорта на границе

Изъятие загранпаспортов россиян на границе связано изменениями в законе о порядке въезда и выезда, согласно которым наличие в документе недостоверных сведений делает загранпаспорт недействительным, приводит РБК слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна.

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Данные в загранпаспорте должны быть идентичными информации из государственной системы миграционного и регистрационного учета. В частности, речь идет о корректном написании ФИО, персональных данных гражданина и его детей, данных о гражданстве, об окончании срока действия паспорта, несоответствии фотографий.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, в свою очередь, сообщил РБК, что союз фиксирует большой объем обращений туристов, которые обнаруживают в своих паспортах несоответствия.

«Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне. Так, в последней декаде мая мы увидели, что общее количество обращений только среди организованных туристов (у нас нет статистики по самостоятельным путешественникам, которые также с этим сталкиваются) стало резко возрастать. Было больше 120 таких обращений через турагентов к туроператорам», — цитирует его издание.



Среди наиболее часто встречающихся ошибок, из-за которых россияне не могли выехать за границу, — несовпадение в написании имени, фамилии или отчества, опечатки в названиях городов и регионов, которые указаны как место рождения, а также ошибки в датах. Чаще всего такие ошибки встречаются в паспортах старого образца со сроком пять лет.

Избежать таких ситуаций можно, предварительно перепроверив документ. Во-первых, следует проверить написание имени, фамилии и отчества в загранпаспорте кириллицей, оно должно совпадать с написанием во внутреннем паспорте. Так, если в загранпаспорте имя написано через «ё», значит во внутреннем паспорте или в свидетельстве о рождении ребенка имя должно быть написано идентично.

Помимо этого необходимо проверять совпадение дат рождения, пола и населенного пункта. Не лишним будет проверка данных в машиночитаемой записи — нижней части основной страницы загранпаспорта, на ней на белом фоне набраны две строчки букв и цифр.

В аэропорт стоит брать с собой дополнительные документы, например, внутренний паспорт, чтобы сразу подтвердить правильность написания. Кроме того, сейчас при вылете за границу вместе с несовершеннолетними стоит иметь при себе их свидетельство о рождении.

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