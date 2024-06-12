Как загрузить вещи в багажник перед автопутешествием

Чтобы дальняя поездка в автопутешествии доставила удовольствие необходимо найти баланс между комфортом и безопасностью. Как его достичь, укладывая багаж в машину, рассказал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов.

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«Во время поездки вещи не должны мешать управлению автомобилем, нельзя размещать их так, чтобы они попадали под ноги водителя. Также недопустимо закрывать обзор, это касается и лобового стекла, и боковых. Не ставьте ничего на торпедо и шторку, закрывающую багажник. Не забывайте и о том, что легковой автомобиль – не грузовик», – советует эксперт.



Иванов напоминает, что у машины есть разрешенная максимальная масса, превышение которой чревато последствиями, более того – за это могут оштрафовать.

«Самые массивные вещи и упаковки стоит размещать первыми и максимально близко к полу, желательно – в центре, чтобы не нарушать распределения веса автомобиля и не смещать центр тяжести. В багажнике самый тяжелый груз надо придвинуть к спинке заднего кресла. Все остальное по периметру так, чтобы у вещей было меньше возможности сдвигаться», – советует эксперт.



Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

Если есть чемоданы, то их лучше положить, иначе они начнут двигаться на колесиках во время поездки, подчеркнул Иванов. Причем, это касается всех вещей в салоне – их нужно закрепить веревками или багажными ремнями. При перевозке доски для серфинга или сапа, желательно использовать рейлинги на крыше. Если такие длинномеры уложить в салон, они будут высовываться в окно, в итоге, габариты авто изменятся и возникнет риск опасности для других участников движения.

«Но даже в случае с размещением вещей на крыше помните: перевозить можно не все. Ограничения прописаны в ПДД, к тому же выступающий за границы кузова груз необходимо будет обозначить знаком "крупногабаритный груз" и специальным красным фонарем в темное время суток», – уточнил специалист.



Что касается питомцев, то их желательно перевозить в переноске, для которой заранее нужно определить место, и не стоит отпускать животных гулять по салону машины, иначе они помешают водителю, или пострадают сами при резком маневре или повороте, резюмировал Иванов.