Как получить больше отпускных при увольнении

При увольнении работодатель обязан компенсировать работнику все неиспользованные им отпуска. Причем компенсация должна быть выплачена за все годы работы в данной организации. Эту позицию в 2018 году окончательно подтвердил Конституционный Суд РФ в своем Постановлении №38-П, рассказал "Российской газете" управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.

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Он отметил, что часто работники не отдыхают по несколько лет, накапливая большое количество неиспользованных отпусков. И при увольнении могут получить очень внушительную компенсацию. Размер компенсации зависит от количества отработанных лет, продолжительности отпусков и заработной платы сотрудника.

Чтобы увеличить размер компенсации, работнику следует увольняться в такой момент, когда истекает ровно половина месяца после последнего полного отработанного месяца. В этом случае неполный месяц будет округлен до полного. Это позволит получить компенсацию, рассчитанную исходя из большего количества отработанных месяцев.

Для расчета компенсации необходимо определить два показателя: количество неиспользованных дней отпуска и средний дневной заработок сотрудника за последний год.

Как посчитать количество неиспользованных дней

Количество неиспользованных дней определяется по формуле:

количество дней неиспользованного отпуска = продолжительность ежегодного отпуска / 12 * количество полных месяцев работы - количество использованных дней отпуска

Средний дневной заработок рассчитывается так: сумму всех выплат работнику за последние 12 месяцев (зарплата, премии, надбавки и т.д.) делят на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

Затем количество неиспользованных дней умножается на средний дневной заработок - и получается сумма компенсации. и отказать в компенсации.

Конкретно

Григорий устроился на работу 10.12.2017, уволился 01.08.2023. За это время отдыхал 60 дней, в последний год брал 25 дней отпуска за свой счет. Заработок за последний год составил 1 200 000 руб.

Стаж для отпуска: 5 лет 7 месяцев 23 дня (минус 11 дней за отпуск за свой счет, остается 5 лет 7 месяцев 12 дней).

Округляется до 5 лет 8 месяцев = 68 месяцев.

Неиспользованных дней: 68 * 2,33 - 60 = 98,44.

Средний дневной заработок: 1 200 000 / 12 / 29,3 = 3412,97 руб.

Компенсация: 98,44 * 3412,97 = 336 136 руб.

Если Григорий отложит увольнение до 04.08.2023 (проработав после 01.08 еще 3 дня), то стаж округлится до 5 лет 8 месяцев, и компенсация составит уже 99,11 * 3412,97 = 338 288 руб. Негусто, но тем не менее.

Помимо случая увольнения, компенсировать деньгами можно только часть отпуска, превышающую 28 календарных дней. Это касается категорий работников, которым положен удлиненный основной отпуск. А также работников, которым предоставляются дополнительные отпуска - для работающих во вредных условиях, в районах Крайнего Севера и т.п. Компенсировать деньгами можно только часть дополнительного отпуска свыше 7 дней.

При этом замена отпуска компенсацией в этих случаях - право, а не обязанность работодателя. Он может и отказать в компенсации.