Где стоит быть особенно внимательным с турфирмами

Адвокат Алексей Панфилов посоветовал россиянам читать договор с турфирмой перед подписанием, поскольку в него могут внести лишние пункты при бронировании тура. Способ избежать мошенников он раскрыл в беседе с «Известиями» 11 июня.

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По словам эксперта, мошенническая схема состоит в том, чтобы дать туристу на подпись акт выполненных работ. Если человек подпишет такой документ, следовательно, компания уже ничего ему не должна. Кроме того, бывают мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества, заметил Панфилов.

«Чтобы не попасть в подобную ситуацию, стоит обратиться к агенту с требованием прислать номер заявки, по которому можно проверить статус брони», — объяснил он.



Ранее сообщалось, что цены на путевки в российские детские лагеря достигли исторического максимума летом 2024 года. Как отмечают эксперты, на рынке есть предложения и за миллион рублей.