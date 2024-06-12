Пять главных правил подготовки к походу в лес

Потеряться в лесу может кто угодно – даже самый опытный грибник или турист. Чтобы выжить в подобной ситуации и дождаться спасателей, помогут простые рекомендации. Рассказываем, как подготовиться к походу в лес и что делать, если случайно в нем заблудились.

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Подготовка спасет жизнь

Чаще всего в лесу пропадают те, кто уверен в своих знаниях и опыте, рассказал Москве 24 эксперт по выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов. По его мнению, такие люди пренебрегают подготовкой и попадают в ловушку природы.

Специалист отметил, что перед походом нужно помнить о пяти правилах, первое из которых – не идти одному. Отправляться в лес в одиночку может быть опасно для жизни. Лучше всего пойти в компании с тем, кто чувствует себя уверенно в чаще и знает правила безопасности.

Такая рекомендация подойдет не только для леса – опытный помощник нужен в любом небезопасном месте. Второе правило – перед походом необходимо предупредить близких или друзей. Важно уточнить, куда, с кем и на сколько человек отправляется. Это поможет оперативно начать поиски в случае, если он заблудился.

Третье правило – до похода нужно проверить погоду. Эксперт по выживанию не рекомендует отправляться в лес при урагане и дожде – это может быть опасно для жизни.

"Если ожидается сильный ветер, могут складываться деревья. А при мощном ливне есть риск проблем с проходимостью в некоторых местах. Да и замерзнуть так быстрее", – заметил Халилов.



Четвертое правило подготовки – грамотный сбор рюкзака. С собой нужно взять вещи, которые помогут выжить на природе в случае проблем. Например, с помощью налобного фонарика получится подавать сигналы и освещать себе путь вечером или ночью. Вместе с тем аптечка с перевязочными бинтами, таблетками и антисептиками пригодится в случае травмы или отравления.

Также рекомендуется взять с собой треккинговые палки, чтобы было проще передвигаться в лесу, и две зажигалки. Это поможет развести костер, согреться и подать сигнал. Не менее важен свисток и небольшой запас еды – хватит даже пары шоколадных батончиков. Кроме того, нужно взять с собой воду, чтобы избежать обезвоживания.

Еще перед походом обязательно нужно скачать на телефон офлайн-карту местности, с помощью которой можно будет ориентироваться. Чтобы гаджет не разряжался несколько дней, стоит положить в рюкзак внешний аккумулятор (пауэрбанк) и провод.

Пятое правило похода в лес – яркая одежда. Если надеть камуфляжные штаны и кофту, это будет мешать спасателям во время поисков. Когда же на человеке все самое яркое, службам легче увидеть "потеряшку" с земли и воздуха, объяснил Халилов.

Также важно, чтобы одежда была теплая и комфортная. Если придется остаться на ночь в лесу, нужно быть уверенным, что в ней точно не замерзнешь.

Я заблудился: что делать?

Если человек потерялся в лесу, но у него есть с собой полезное снаряжение, важно сохранять спокойствие и незамедлительно связаться с друзьями, близкими или спасателями по телефону 112. Ни в коем случае не стоит пытаться найти выход из чащи самостоятельно, говорит Эдуард Халилов.

Важно сориентироваться по офлайн-картам и сообщить о своем местоположении тем, кто ищет человека. При этом, оставаясь на месте, нужно развести костер, который согреет в ожидании подмоги.

"Необходимо также надеть налобный фонарик и подавать сигналы свистком. Спасатели смогут увидеть костер и ваш источник света, а также услышать звуки", – подчеркнул эксперт.



Самое опасное время для потерявшегося в лесу – ночь. Переждать ее можно, сделав из дождевика шалаш. Также важно постоянно поддерживать огонь, чтобы не замерзнуть.

Если нет возможности зарядить телефон, специалист рекомендовал отключить все функции, которые потребляют много энергии, или полностью сам гаджет. Затем можно периодически его включать для связи со спасателями.

Если человек оказался в лесу без снаряжения, нужно как можно скорее найти выход к людям. Для этого необходимо кричать и подавать любые другие громкие сигналы, после чего внимательно прислушиваться к происходящему вокруг.

Чтобы выжить в лесу ночью, эксперт рекомендовал найти большое дерево или углубление в земле, способное защитить от ветра. Но вместо сна человеку придется попотеть. Физические упражнения помогут разогнать кровь и избежать переохлаждения. После пережитой ночи заблудившемуся снова предстоит искать выход из леса, заключил Халилов.