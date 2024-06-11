Почему не стоит пить воду в самолете

Еще в прошлом году на TikTok стало вирусным видео бортпроводницы по имени Кевин — девушка высказалась на фоне обсуждения на Reddit «маленьких грязных секретов» стюардесс. Тогда инфлюенсер подтвердила, что кофе в самолете «отвратительный» и посоветовала приехать в аэропорт на 10 минут раньше, чтобы успеть выпить бодрящего напитка на земле. Причины такой нелюбви некоторых членов экипажа к напиткам на борту раскрыла тревел-эксперт Кэролайн Болонья в подкасте HuffPost.

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«Не стоит пить воду, которую вы не видели в бутылках», — предупредила специалист. Дело в том, что в таком случае вода может быть из резервуаров, которые, как считается, плохо чистятся. С этим мнением согласна и экс-стюардесса Сью Фогвелл, которая высказалась на тему в интервью журналу Travel & Leisure. «Если вы увидите кувшин с водой на тележке для напитков в эконом-классе — она из резервуара для воды. Попросите принести банку», — посоветовала она. По той же причине стоит отказаться от чая и кофе на борту.



Справедливости ради заметим, что в Сети можно найти немало противоречивых отзывов: некоторые стюардессы, напротив, уверяют, что регулярно пьют напитки на воде из резервуара и не жалуются на пищеварение. Но, кажется, осведомленность об источнике воды позволит вам принять лучшее для себя решение: пить или не пить?