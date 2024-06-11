В ЦБ рассказали, как сэкономить на отпуске в Москве

Москву и города Подмосковья этим летом намерены посетить туристы со всей страны. Об этом свидетельствуют многочисленные заявки на популярных сервисах онлайн-бронирования отелей. О том, как успеть спланировать летний отдых, накопить и даже сэкономить на отпуске, рассказала "РГ" главный экономист главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Александра Львова.

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По ее словам, если даты отпуска известны уже за несколько месяцев, лучше не тянуть до последнего, а бронировать отели, билеты или путевки заранее.

"Крупные отели и туроператоры обычно дают большие скидки. Если вы путешествуете не при помощи личного транспорта или каршеринга, то билеты, например, на поезд, тоже могут обойтись вам заметно дешевле. Да и выбор вариантов жилья точно будет намного больше. Так как довольно симпатичные и недорогие маленькие гостиницы, как правило, распродают номера задолго до начала сезона", - отметила эксперт.



При этом важно сравнивать цену выбранного отеля на его официальном сайте и в разных системах бронирования. Нужно также изучить предложения туроператоров. Цены за те же номера у них могут быть ниже за счет больших пакетных скидок, которые гостиницы делают крупным заказчикам.

"Если путешествуете на поезде или самолете, то есть лайфхак, как сэкономить при помощи банковской карты. Не секрет, что многие банки выпускают карты с возможностью копить мили на авиа- и железнодорожные билеты. Но потратить эти мили можно только при покупке билетов на сайте конкретной авиакомпании, РЖД или на специальном портале самого банка", - заметила она.



Существует ещё один вариант экономии. Крупные туроператоры часто предлагают рассрочку: в момент бронирования можно внести только половину стоимости тура.

Не стоит забывать и о горящих турах. За пару-тройку дней до вылета (или за пару недель, если в страну нужно оформлять визу) цены на туры могут упасть. Крупные, а особенно сетевые, отели тоже могут резко сбрасывать цены на ближайшие даты, если понимают, что у них остаются свободные места.

"Некоторые путешественники уже научились "ловить" такие предложения, в итоге у них получается жить в шикарных пятизвёздочных отелях по цене средненькой тройки. Правда, с авиабилетами такие возможности случаются редко. Накануне вылета обычно остаются только дорогие билеты и неудобные рейсы", - заметила Александра Львова.



По ее словам, при выборе жилья не стоит ориентироваться только на его стоимость. Важно учесть все предстоящие расходы. Например, апартаменты обычно стоят меньше, чем отели. Гостиница на окраине может стоить дешевле отеля в центре, но придется потратить немало времени и денег на транспорт, чтобы добраться до главных достопримечательностей.

И наоборот, если вы для перемещения на отдыхе в планах брать машину напрокат, нет никакого смысла селиться в дорогой гостинице в центре города. Еще и с парковкой могут быть проблемы. Кстати, ее стоимость тоже стоит выяснить заранее.

Туристические рекомендации, которые помогут сэкономить на отдыхе:

1. Любителям экскурсионных маршрутов выгоднее купить специальную музейную или туристическую карту. Она обойдется дешевле, чем билеты отдельно в каждый музей, кроме того, туристическая карта может включать в себя и поездки на транспорте и даже скидки в кафе при музеях.

А в некоторые музеи можно вообще попасть бесплатно, у большинства крупных есть дни бесплатного посещения и если составить список этих дней, то это поможет сэкономить. Кроме того, не все знают, что в большинстве крупных городов существуют и бесплатные обзорные экскурсии. Хорошие гиды не только познакомят вас с местной историей, но и дадут наводки на интересные и недорогие кафе и магазинчики. А бесплатного экскурсовода можно найти и среди обычных местных жителей.

2. Покупайте сувениры в непопулярных местах. Магазины в центре города или в аэропорту всегда завышают цены на товары, особенно на сувениры для туристов. Рядом с городскими достопримечательностями самый обычный магнитик будет стоить дороже, чем на рынке чуть подальше от центра.

3.Снимайте квартиру. В пик туристического сезона в популярных районах может не остаться отельных номеров по приемлемым ценам, такое может быть даже за несколько месяцев до приезда. Зато владельцы квартир часто готовы предложить не худшие варианты жилья на порядок дешевле гостиниц.

Главный плюс: в квартире будет собственная кухня - опять же, экономия. К тому же соседство с местными жителями позволит лучше почувствовать атмосферу города.

4. Получайте кешбэк. Компенсировать небольшую часть затрат можно если использовать в поездке карту с кешбэком. После оплаты товара такой картой будет приходить процент стоимости покупки обратно. Большинство банков сегодня предлагают карты с такой опцией. Нужно только внимательно посмотреть - по каким категориям товаров можно получить кэшбэк, и каков его размер - в разных банках условия отличаются.

5. Делиться впечатлениями. Как сказал один китайский мудрец, никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше. Вероятно, поездка принесет вам много новых эмоций и опыта, которыми можно поделиться. Как вариант - создайте собственный текстовый канал в популярных соцсетях. Если статьи будут из раза в раз набирать тысячи просмотров, то можно легко зарабатывать на размещении рекламных объявлений.