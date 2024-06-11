Автоэксперт рассказал, как сделать путешествие в жару комфортным

Названы три условия для летних путешествий. Существует три базовых способа подготовиться к летним автомобильным путешествиям, которые доступны практически для всех машин, кроме самых бюджетных. Их озвучил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Понадобится исправная система кондиционирования, специальная плёнка на стёкла и вентиляция кресел.

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В первую очередь нужна исправная система кондиционирования. Летом поломка или отсутствие системы климат-контроля в автомобиле превращают транспортное средство в «раскалённую консервную банку», отметил эксперт. Открытые окна и люки в таком случае не спасают, потому что горячий воздух от раскаленного асфальта — это просто обдув. Так повышается вероятность получить тепловой удар.

«Вы будете точно так же потеть, но за счёт потока ветра пот будет испаряться, вот и всё. Ощущение усталости от такой поездки гарантировано», — добавил Шапарин. Кроме того, открытое окно или люк добавляет около 5% к расходу топлива.



В поездке пригодится атермальная плёнка на стёклах, которая блокирует попадание в салон ультрафиолета. Она отражает солнечные лучи и делает путешествие более комфортным. В большинстве современных автомобилей атермальное остекление входит в базовую комплектацию.

Третье условие комфортной поездки — вентиляция сидений, добавил специалист. Она позволяет чувствовать себя на кожаных креслах гораздо комфортнее.