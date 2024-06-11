Пора купаться: как обезопасить себя воде

На Черноморском побережье открывается купальный сезон – вода прогрелась до 22 °C, а температура воздуха в городах держится на отметке 28–30. В Крыму море будет пригодно для плавания в 20-х числах июня, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Чтобы отпуск и купание прошли гладко, напоминаем о безопасности. О том, что за буйки лучше не заплывать, а в шторм плавать нельзя, знают все. Зато про флаги спасателей многие забывают. Желтый стяг означает, что все в порядке и можно купаться, а красный или черный предупреждают об опасности в воде.

При выборе места отдыха лучше отдать предпочтение официальным пляжам. На дне в таких местах перед началом сезона убирают мусор, чтобы никто не поранился, а на берегу дежурят спасатели. В дикие места в одиночку ходить не стоит – если во время купания случится судорога или тепловой удар, рассчитывать придется только на себя.

Те, кто не умеет плавать, часто используют надувные матрасы или спасательные круги. На мели с такими спецсредствами весело: утонуть они не дадут, надо только грести. Зато в нескольких метрах от берега расслабляться уже нельзя: волны легко подхватывают матрасы и круги и уносят в открытое море.

На дне океана, моря, речки или другого водоема часто проживает местная фауна. Не встретиться с клешней краба и защитить ноги от морского ежа поможет специальная обувь для плавания. Также тапочки уберегут ноги от кораллов, острых веток или других опасных предметов.

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