С собаками каких пород проще всего путешествовать

Во время летнего сезона отпусков собаководам, которые планируют отправиться в поездку, приходится решать вопрос, оставить питомца дома или взять его с собой. Эксперты рассказали, какие породы хорошо переносят путешествия.

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По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, не все собаки подходят для дальних поездок. Многое зависит от активности любимца, его характера, породы, возраста, состояния здоровья. Приучать к путешествию четвероногого друга нужно заранее.

Также важно предварительно выяснить правила перевозки животных, проживания в отелях и собрать необходимые документы.

Обычно с людьми путешествуют небольшие собаки-компаньоны. Из-за размеров и спокойного характера им комфортно в любом месте, где есть хозяин. Для поездок лучше всего подойдут определенные породы: вельш-корги-пемброк, бордер-колли, шелти, австралийская овчарка, лабрадор-ретривер, джек-рассел-терьер.

Перед тем как отправиться в дорогу, следует обратить внимание на состояние здоровья собаки. Лучше оставить дома питомца, у которого имеются хронические болезни или он недавно болел.

Еще нужно учитывать, как переносит любимец тот или иной климат. Например, хаски или среднеазиатской овчарке будет некомфортно, если долгое время придется находиться на жаре. А породам без шерсти могут не подойти места с постоянной минусовой температурой.

Непросто будет в дороге неусидчивым и активным четвероногим. Их придется часто выгуливать. При этом они должны быть правильно воспитаны: знать и выполнять все основные команды.