В каких случаях перевозчик выплатит компенсацию?

Участница чата «Источники ТурДома» поделилась с редакцией случаем: из-за задержки авиарейса туристы не смогли воспользоваться оплаченными ж/д билетами.

© tourdom.ru

«Взлетели и 2 часа окружили над Минводами. Потом ждали другой борт. В результате на поезд опоздали», – пишет турагент.



Ее клиенты хотели бы получить компенсацию со стороны перевозчика. Мы разобрались, в каких случаях они вправе рассчитывать на выплату.

По словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, согласно статье 120 Воздушного кодекса РФ, за опоздание пассажир вправе требовать от авиакомпании: во-первых, штраф в размере 100 руб. за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, во-вторых, возмещения ему убытков, «причиненных в связи с просрочкой его доставки». Однако ключевую роль играет причина задержки рейса.

«Компенсация возможна, если авиакомпания не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика», – пояснила Мария Чапиковская.



В любом случае туристы вправе написать претензию в адрес авиакомпании, а в случае ее неудовлетворения обратиться с иском в суд.

Недавно, кстати, мы рассказывали об иске туристов из Энгельса к турагенту и туроператору, связанному с тем, что они потеряли сутки отдыха по причине двух задержек рейсов. Однако представителям авиакомпании Red Wings удалось доказать, что опоздания случились по объективным причинам.

«Шансы вернуть деньги очень малы», – признаются участники чата «Источники ТурДома».



Добавим, что в случае опоздания на поезд пассажир может вернуть часть потраченных денег. В частности, пункт 87 приказа Минтранса РФ № 473 от 19 декабря 2013 года предусматривает, что сгоревший документ можно сдать в течение 12 часов после отправления железнодорожного транспорта. Однако вернуть можно лишь деньги за билет (т. е. взнос за проезд) без стоимости плацкарты (взнос за вагон). Также возврату подлежит плата за сервисное обслуживание, если оно включалось в цену поездки.

Задержки авиарейсов – явление обыденное. А в последнее время случаи участились из-за того, что некоторые аэропорты могут закрыться на несколько часов – например, по причине введения плана «Ковер».