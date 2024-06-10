Эксперт рассказал, как компактно уложить вещи в чемодан

Подготовка к поездке может обернуться серьезным стрессом, особенно если у вас нет особых планов на отпуск. Предстоит решить не одну дилемму: например, определиться, нужен ли вам с собой запасной купальник и 4 вида обуви на все случаи жизни. А что если похолодает? Или, скажем, пройдет затяжной ливень? Порой кажется, что даже большой чемодан не способен вместить все необходимое, но все же есть несколько секретов по сборам, которые позволят оптимизировать ваш багаж.

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В первую очередь следует учесть, что главная ошибка начинающих путешественников — брать с собой множество сложных вещей в ущерб универсальной базе.

«При упаковке ориентируйтесь на соотношение "три верха к одному низу", чтобы обеспечить себе большую гибкость в выборе одежды, не занимая при этом лишнего места», — объяснила в интервью Yahoo Life Дженис Москофф, автор тематического подкаста о путешествиях.



Еще одна распространенная ошибка — собираться в последний момент. На самом деле не обязательно паковать чемодан заранее, если у вас есть четкое виденье того, что вы планируете с собой взять.

«В идеальном мире мне бы хотелось начинать процесс упаковки за пять-семь дней до поездки. Это не значит, что я начинаю собирать свой чемодан на пять-семь дней раньше, но я начинаю обдумывать, что возьму с собой», — поделилась мыслями тревел-блогер Памела Холт.



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Также эксперты посоветовали пользоваться всеобъемлющими чек-листами, чтобы разгрузить мозг на фоне предвкушения отпуска и сопутствующих переживаний. Возможно, что-то вы решите не брать, но точно ничего не забудете. Создайте свой универсальный список или найдите готовый в Сети. Еще один секрет опытных путешественников — компрессионные мешки, которые позволят использовать весь объем чемодана наилучшим образом.