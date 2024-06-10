Как получить максимум пользы от моря, рассказывает иммунолог

Врачи считают, что морской воздух и вода полезны для организма. В первую очередь это обусловлено составом морской воды, которая содержит более 90 видом полезных минералов и микроэлементов.

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Купание в соленой морской воде помогает снять стресс, расслабляет мышцы, улучшает сон, обогащает организм йодом, улучшает обменные процессы в организме, укрепляет иммунитет и регулирует водно-солевой баланс.

При этом пользу можно получить, даже не заходя в морскую воду, рассказала в разговоре с «Газетой.ру» иммунолог Татьяна Стребкова.

Морской воздух положительно сказывается на состоянии кожи, увлажняя и очищая ее. Поэтому после отдыха на море кожа становится более гладкой и упругой.

Помимо прочего улучшается работа органов дыхания, так как обогащенный йодом и солями морской воздух укрепляют дыхательную систему.

Стребкова отметила, что в целом отдых на море закаляет организм, делая его устойчивым к инфекционным и респираторным заболеваниям.

При этом иммунолог обратила внимание, что купание в море, несмотря на всю пользу, противопоказано при ряде заболеваний. Например, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит воздержаться от купания в морской воде, поскольку перепады температуры могут ухудшить их состояние.

Также купание противопоказано при наличии острых инфекционных заболеваний, обострении хронических болезней, открытых ранах.

Поэтому перед тем, как планировать отпуск, Стребкова рекомендовала людям, имеющим проблемы со здоровьем, проконсультироваться с врачом, не забывая при этом о мерах предосторожности.

В частности, во избежание ожогов кожу нужно защитить от палящих лучей солнца. Лучше всего для этого подойдут крема с максимальной УФ-защитой. Обязательное правило – наличие головного убора, панамки, кепки или банданы. Особенно, когда речь идет о детях. Главное, чтобы головной убор был из легкого дышащего материала.

А эксперты рассказали, что положить с собой в дорогу, отправляясь на море, чтобы не испортить отдых.