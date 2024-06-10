Жители России назвали продолжительность идеального отпуска

Россияне рассказали, какой отпуск считают идеальным. Каждый третий респондент считает, что он должен длиться четыре недели.

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Каждый третий россиянин считает, что отпуск должен длиться четыре недели.

Согласно опросу, только 2% респондентов уверены, что для отпуска достаточно десяти дней. Еще 13% россиян заявили, что для полноценного отдыха необходимо две недели. 17% назвали идеальным отпуском три недели, а 31% (трое из десяти опрошенных) отметили, что для отдыха от работы необходимо четыре недели. 27% опрошенных россиян также убеждены, что отпуск должен продолжаться больше 28 дней.

При этом отмечается, что среди женщин больше тех, кому для отпуска достаточно трех недель. Также за продолжительный четырехнедельный отпуск выступают опрошенные от 35 до 45 лет. Как уточняет "Газета.ru", чаще других о длинном отпуске говорили россияне с доходом от 100 тысяч рублей.