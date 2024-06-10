Как любую собаку подготовить к длительному путешествию

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что не любая собака разделит с хозяевами радость путешествий. Это будет зависеть от активности любимца, его характера, породы животного, возраста, состояния здоровья.

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- К поездке готовьте собаку заранее - приучайте к транспортному контейнеру, собирайте необходимые документы, изучайте правила перевозки животных, проживания в отелях, - посоветовал эксперт.



Голубев также предупредил: если у собаки есть хронические заболевания или питомец прямо сейчас болен, лучше не брать его в поездку, а оставить дома под присмотром профессионалов.

Стоит задуматься и о том, как пес перенесет климатические условия. Одним собакам тяжело долгое время находиться в жарком месте. Это, к примеру, хаски или среднеазиатская овчарка. А животные, у которых нет шерсти, будут мерзнуть при минусовых температурах.

Разумеется, собака должна знать и хорошо выполнять все основные команды. Это сделает путешествие комфортным и безопасным. Впрочем, неусидчивых и активных питомцев придется чаще выгуливать во время поездки.

Владимир Голубев перечислил породы, представители которых станут отличными компаньонами.

- Есть питомцы, которые отлично переносят дорогу и любят изучать окружающий мир. Для путешествий подойдут следующие породы собак: вельш-корги пемброк, бордер-колли, шелти, австралийская овчарка, лабрадор ретривер, джек рассел терьер, - рассказал эксперт.



Отличными напарниками для долгих поездок станут в меру активные и любознательные некрупные собаки с дружелюбным характером, которым не требуется специальный уход, добавил президент РКФ в беседе с РИА Новости.

А зоопсихолог дал советы, как помочь питомцу во время жары.