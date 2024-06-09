Эксперты посоветовали пенсионерам путешествовать на поезде

Эксперт в области внутреннего туризма и гостеприимства, Анастасия Бокарева, рекомендует пожилым людям выбирать поезд как наиболее подходящий вид транспорта для дальних поездок. Она отмечает, что путешествия в возрасте 60 лет сильно отличаются от путешествий в более старшем возрасте, таком как 80 лет, и зависят от индивидуальных потребностей, выносливости и состояния здоровья.

© vecstock

Продолжительность поездки и выбор транспорта играют ключевую роль для пожилых людей. Автобус может быть утомительным из-за длительного сидения, в то время как машина предоставляет возможность делать остановки. Поезд является оптимальным вариантом, так как позволяет передвигаться без перепадов высот.

Рекомендуется избегать проживания на высоких этажах из-за возможных проблем с лифтом и использовать дополнительные сервисы для более комфортного путешествия. Также стоит избегать слишком жарких или холодных мест в зависимости от времени года и проверить перепады высот перед поездкой.