Советы экспертов: как подготовиться к походу в горы и кому стоит остаться дома

Горные вершины манят своей красотой, но покорить их под силу далеко не каждому. В этой статье эксперты дают ценные советы по подготовке к походу в горы и объясняют, кому лучше выбрать более безопасные виды активного отдыха.

© Inc-News

Любители активного отдыха всегда находят в горах что-то особенное - удивительные пейзажи, чистый воздух и незабываемые впечатления. Однако, как и в любом приключении на природе, поход в горы требует тщательной подготовки и учета множества факторов. Мы обратились к экспертам, чтобы узнать, как правильно подготовиться к походу в горы, и кого следует отговорить от такого вида отдыха.

1. Начните с физической подготовки.

Павел Вдовин, тренер DDX Fitness, отмечает, что подготовку к горам лучше начинать за 2-3 месяца, поскольку хорошее здоровье и физическая подготовка в таких мероприятиях очень важны. Подготовка включает в себя не только тренировки на свежем воздухе, но и укрепление мышц и кардиотренировки, что поможет выносливее справляться с длительными подъемами и снижать риск травм.

"Горный трекинг — прекрасный вид активного отдыха. Он требует наличия определенной физподготовки. В первую очередь — общей выносливости. Она необходима, чтобы преодолевать приличные расстояния с рюкзаком за плечами. А он, как правило, весит от 10 кг. Отсюда следует, что нам нужны крепкие мышцы спины и кора, чтобы нести на себе снаряжение и палатку. Также не помешают навыки оказания первой медицинской помощи, ведь в автономных походах не исключены мелкие неприятности", - советует он.



2. Соберите необходимое снаряжение.

Эксперт указывает на важность правильной экипировки. Важно иметь качественное снаряжение, включая горные ботинки, теплую одежду, карту, компас, средства личной гигиены, запас еды и воды:

В первую очередь нужно позаботиться о специальной мембранной одежде, которая будет спасать вас от ветра и дождя. Но, еще важнее — правильная обувь. Надежные треккинговые ботинки необходимы каждому, кто собирается в горы. Обычные кроссовки здесь не подойдут. Также нужна флисовая кофта и штаны, чтобы не замерзнуть холодными горными ночами.



3. Обратите внимание на медицинские аспекты.

Наталья Балан, фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Тёплые беседы", советует адекватно оценивать свое физическое состояние и проконсультироваться перед походом в горы с врачом.

Когда вы поднимаетесь на большую высоту, давление падает, кислорода становится меньше. Многие ощущают головокружение, головную боль, ломоту в теле, тошноту — это симптомы начинающейся горной болезни. Можно сказать, что горная болезнь бьёт организм по самым больным и уязвимым местам. Возрастные сердечно-сосудистые или респираторные проблемы со здоровьем могут усугубиться при нахождении на большой высоте, - поясняет она.



При этом она отмечает, что людям, относящимся к возрастной группе 50+, следует быть особо осторожными.

Наиболее комфортно в подобных походах чувствуют себя спортивные молодые люди или опытные путешественники, но многие туристические клубы разрешают принимать участие в них людям пенсионного возраста. Старшая возрастная группа более восприимчива к горной болезни и чаще остальных страдает от горной болезни. Возрастные сердечно-сосудистые или респираторные проблемы со здоровьем могут усугубиться при нахождении на большой высоте, - предупреждает Наталья Балан.



Врач советует подниматься медленнее, чтобы уменьшить нагрузку на организм.

Медленный подъем значительно снижает тяжесть и нагрузку на организм, обеспечивая более плавное и безопасное восхождение. Делая перерывы, соблюдая водный режим и постепенно поднимаясь, путешественники могут снизить нагрузку на свой организм до минимума и чувствовать себя отлично в походе в любом возрасте, - сказала она.



Особое внимание к медицинским аспектам поможет избежать неприятных сюрпризов и сделать ваше путешествие безопасным и приятным, считает Павел Вдовин, тренер DDX Fitness, поделившись своими рекомендациями о том, на что обратить внимание перед походом:

Чтобы в горах чувствовать себя уверенно, нужно позаботиться о своем здоровье заранее. Обязательно посетите стоматолога и пролечите зубы перед походом, чтобы это не стало проблемой в горах.



Людям с проблемными венами необходимо обзавестись специальным компрессионным бельем, так как нагрузка на ноги большая и давление на высоте меняется. Обязательно посетите флеболога. Каждый походник должен иметь индивидуальную аптечку с необходимыми ему лекарствами, например от аллергии.

Также важно иметь базовые навыки первой помощи и знать, как действовать в экстренных ситуациях.

4. Подберите маршрут в соответствии с вашими навыками и погодными условиями.

Когда выбираете маршрут, обратите внимание на свой уровень подготовки и опыт в походах. Для начинающих рекомендуется выбирать более легкие маршруты с небольшими высотами. Опытные горники могут смело приступать к более сложным и труднодоступным тропам.

Адекватно оценивайте свои возможности. Для начала выбирайте походы полегче, чтобы испытать свои силы, - дает рекомендации новичкам в горных походах Павел Вдовин.



Не забывайте учитывать погодные условия и другие факторы, которые могут повлиять на ваш поход. Погода в горах может быть капризной, поэтому всегда проверяйте прогноз и готовьтесь к переменам. Также учитывайте время года, потенциальные опасности в виде снежных лавин, оползней и дикой живности.

5. Кому стоит воздержаться от похода в горы?

Вопреки всей привлекательности горных просторов, есть люди, которым лучше воздержаться от такого вида активного отдыха. Людям с серьезными медицинскими проблемами, а также тем, кто не готов к физическим нагрузкам и экстремальным условиям, лучше остаться дома и выбрать более безопасные формы отдыха. Павел Вдовин подчеркивает важность учета медицинских аспектов перед походом.

Для людей с хроническими заболеваниями сердца, астмой, тяжелыми травмами спины, недавно перенесенными черепно-мозговыми травмами, а также инфарктами или инсультами походы - не лучший вариант отдыха. Таким людям подойдет трекинг налегке без тяжелого рюкзака за спиной, - предупреждает он.



Наталья Балан соглашается, прибавляя в список тех, кому стоит воздержаться от горных восхождений, людей с психическими отклонениями и с любыми заболеваниями в период острой стадии.

Таким образом, подготовка к походу в горы требует внимания к множеству аспектов, от физической подготовки до выбора маршрута и учета медицинских аспектов. Не забывайте о безопасности и своем здоровье, и ваш поход обязательно станет незабываемым и безопасным приключением!