Памятка туриста: как проверить свой паспорт на «пригодность»

Все больше россиян сталкиваются с неприятностями на границах, связанными с ошибками в документах. «Вечерняя Москва» узнала, как проверить свой паспорт на «пригодность».

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Министерство внутренних дел России выпустило «памятку туристу», кому «может быть ограничен выезд из РФ», если пограничный контроль найдет в их загранпаспорте ошибку. Но на что именно стоит обратить особое внимание?

— В соответствии с административным регламентом МВД РФ о выдаче паспорта гражданина России, в случае разночтений записей, произведенных в свидетельстве о рождении, и паспорте, подлежащем замене, в оформляемом документе, записи в реквизитах «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Место рождения» производятся в соответствии с записями, произведенными в свидетельстве о рождении, — рассказал юрист Московской коллегии адвокатов Александр Епифанцев.



Место рождения имеет значение

Если в свидетельстве о рождении, даже если вы родились во времена СССР, указано место рождения «Загорск», например в случае потери свидетельства и получении дубликата в РФ, то правильным и в общегражданском паспорте, и в загранпаспорте будет указание в графе «место рождения» Загорск. Если в свидетельстве о рождении указан город Сергиев Посад (бывший Загорск), а в паспорте «Загорск» — это нарушение регламента.

Буква преткновения

Написание кириллицей фамилии, имени, отчества у взрослых и детей старше 14 лет должны совпадать с данными в российском паспорте, а у детей до 14 лет — с данными свидетельства о рождении. Например, если ваше имя Артём и в российском паспорте оно написано через букву «ё», то и в загранпаспорте оно должно быть кириллицей написано так же.

Смотри между строк

При получении нового загранпаспорта внимательно проверяйте все свои данные на наличие несоответствий. Смотрите даже на шрифт машиночитаемых нижних строк загранпаспорта, в которых также зашиты фамилия, имя латиницей, серия, номер загранпаспорта, дата рождения, пол, срок действия документа. Опечатки в этих данных тоже бывают. А формат шрифта изучите в сети. Кстати, в случае возникновения спорных и проблемных ситуаций профильные подразделения МВД обещают в кратчайшие сроки отреагировать на ваше обращение, если вы подадите его через сайт ведомства — мвд.рф.

КСТАТИ

Уже не раз бывало, что, выдавая паспорт, сотрудники МВД путали пол получателя. Иногда вместо обозначения пола ставили просто галочку, которую можно воспринимать как угодно. Вывод: проверяйте буквально каждый значок паспорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России: