Кинолог дал совет, как подготовить собаку к поездке

Все собаки по-разному переносят долгие поездки, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Но если не хочется оставлять питомца надолго дома, надо его подготовить к путешествию. Склонность к поездкам, по его словам, зависит от породы собаки.

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Голубев пояснил, что лучше всего путешествия переносят собаки-компаньоны. Им хорошо и спокойно там, где есть хозяин. Кинолог посоветовал особе внимание уделить здоровью питомца. Если есть хронические заболевания, лучше оставить его под присмотром дома. Следует также учитывать климат, так как хаски или овчарки не могут долго находиться в очень теплом месте.

Голубев добавил, что неусидчивых собак придется во время поездки периодически выгуливать. По его информации, не существует собак-путешественников, но многие из них хорошо переносят дорогу.

Для путешествий подойдут следующие породы собак: вельш-корги пемброк, бордер-колли, шелти, австралийская овчарка, лабрадор ретривер, джек рассел терьер, — рассказал эксперт.



Разгрузочные дни в рационе питания собак могут нанести вред здоровью животного, заявлял ранее Владимир Голубев. По его словам, соблюдение такой диеты должно проходить в редких случаях и при показаниях ветеринара. Кинолог отметил, что на такой шаг владельцы собак могут пойти, если у питомцев были диагностированы недомогания, при которых наблюдаются проблемы с ЖКТ, рвота или диарея.