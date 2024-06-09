Отпускной сезон, жара, бюджет: где отдохнуть за 86 тысяч рублей

Москвичи готовы потратить на отпуск 86 тысяч рублей. Что за эти деньги можно себе позволить, узнала «Вечерняя Москва».

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В рамках опроса ВЦИОМа выяснилось, что 53 процента респондентов планируют отдыхать дома. Провести время на даче хотят 28 процентов опрошенных. В топ-3 форматов летнего отдыха вошли и поездки по стране — их выбрали 14 процентов респондентов. При этом они готовы потратить на отдых более 80 тысяч рублей.

— Если речь идет о семейном отпускном бюджете, то 86 тысяч хватит только на дачу, причем свою, а не арендную, — считает директор туристического агентства Евгения Селиванова. — Если 86 тысяч на человека, то можно рассчитывать на Краснодарский край либо Крым. Причем, конечно, в бюджетном варианте.



Так, например, самый дешевый авиабилет по маршруту Москва — Сочи — Москва обойдется в июне примерно в 20 тысяч рублей. Аренда номера в мини-отеле — минимум 2,5 тысячи рублей в день. Десять дней — 25 тысяч. Итого на питание и развлечения остается 41 тысяча рублей. Если отправиться из Москвы, скажем, в Севастополь, то билеты в оба конца обойдутся в среднем в 13 тысяч рублей — дешевле, чем в Сочи на самолете. Но остальные расходы вполне сопоставимы. А может быть, даже и выше: в Крыму из-за отсутствия российских торговых сетей продукты дороже, чем в Сочи.