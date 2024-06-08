Для чего стюардессы приветствуют пассажиров на самом деле

Простая вежливость для повышения лояльности к авиакомпании? Как бы не так! О скрытых мотивах приветствия пассажиров с улыбкой стюардесса по имени Рания рассказала в своем личном блоге — в нем девушка раскрывает секреты профессии, о которых мало кто знает. К слову, ролик о встрече пассажиров на борту уже набрал более 6 миллионов просмотров. Оказалось, что первостепенная задача — это контроль состояния пассажиров.

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«Суть в том, чтобы проверить, не слишком ли вы пьяны или больны, чтобы лететь», — объяснила стюардесса.



Кроме того, она добавила, что экипажу полезно посмотреть, «кто мог бы помочь в чрезвычайной ситуации». С точки зрения безопасности полета, важно, чтобы у запасных выходов располагались пассажиры, которые физически способны открыть люк в случае чрезвычайной ситуации. Члены экипажа, по словам эксперта, стараются оценить ситуацию уже при входе.

Кроме того, даже персональные приветствия звучат не случайно — они вынуждают пассажира ответить, что упрощает импровизированную проверку на трезвость. Заодно сотрудники авиакомпании визуально контролируют, не пронес ли случаем пассажир вещи, запрещенные к перевозке. Большинство комментаторов оказались не слишком довольны «двойным дном» приветствия при входе на борт. Многие отметили, что всегда чувствовали на себе оценивающие взгляды.