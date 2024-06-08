Как обезопасить отдых пожилого человека на воде

Многие с нетерпением ждут лета, чтобы выбраться всей семьей к водоему. Отдыхая у воды, важно помнить о правилах безопасности, особенно пожилым людям. Как провести время с пользой и без последствий для здоровья, рассказал специалист московского Симуляционного центра Евгений Бредихин.

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С приходом теплой солнечной погоды нет ничего лучше, чем отправиться с близкими на речку, озеро или море. Дети, родители, бабушки и дедушки проводят время вместе, купаются, загорают, заряжаются позитивом. Чтобы отдых был наполнен только приятными моментами, важно соблюдать простые правила.

Готовимся с умом

Перед поездкой нужно определить, что необходимо взять с собой. И это не только купальники и полотенца. Прежде всего, подумайте о питьевой воде. Ведь большую часть времени вам предстоит провести на берегу, а во время жары организм быстро теряет влагу.

— Также следует помнить, что у пожилых людей кожа более чувствительна к ультрафиолету. Летом солнечная активность повышается, к тому же вода отражает солнечный свет. Это может привести к ожогам, поэтому обязательно пользуемся солнцезащитным кремом. По возможности лучше захватить с собой пляжный зонт, чтобы всегда можно было укрыться в тени. В идеале выбирать для купания утренние или вечерние часы, когда солнце не такое активное, — посоветовал Евгений Бредихин.



Важно помнить и про переохлаждение. К сожалению, это не редкость, когда человек выходит из воды и отдыхает на берегу в мокром купальном костюме. Так что лучше иметь под рукой сменный комплект одежды, чтобы сразу переодеться в сухое.

Не забывайте брать на отдых дезинфицирующие средства, пластырь и бинт. На дне могут быть острые камни и ракушки, о которые легко пораниться. Чтобы этого не произошло, рекомендуется заходить в воду в специальной обуви для купания.

Безопасность во время плавания

Даже если пожилой человек хорошо держится на воде, не отпускайте его плавать одного. Ведь старший родственник может переоценить свои силы. Например, он вспомнит, как в молодости переплывал широкую реку «даже не запыхавшись». И решит, что уж 5-10 минут плавания точно осилит. Но с возрастом человек может быстро устать. К тому же у пожилых чаще случаются судороги в воде. Да и от внезапных проблем с сердцем никто не застрахован.

Как помочь утопающему

Что делать, если близкий начал тонуть, а спасателей поблизости нет? Главное — не паникуйте и придерживайтесь этих правил:

Не бросайтесь на выручку в одиночку, особенно если неуверенно держитесь на воде. Зовите на помощь, у нескольких человек больше шансов спасти утопающего.Используйте надувной круг или матрас, за который человек сможет ухватиться.Не подплывайте к утопающему со стороны лица, если он в сознании. В панике человек может схватиться за вас, из-за чего вы оба окажетесь в опасности. Подплывите сзади и обхватите его одной рукой в районе грудной клетки, второй гребите к берегу. Попутно успокойте близкого, скажите, что вы рядом и ему уже ничего не угрожает.Если человек без сознания, переверните его на спину. Далее порядок действий такой же: одной рукой обхватите за грудную клетку, второй гребите. Следите, чтобы его голова была над водой.Вытащив человека без сознания на берег, попросите окружающих немедленно вызвать скорую помощь. Проверьте дыхание пострадавшего: если его нет, приступайте к непрямому массажу сердца, пока человек не начнет дышать или пока не приедут медики.

Следует упомянуть и про опасных обитателей морей — медуз и морских ежей. Старайтесь избегать контактов с ними. Если близкого ужалила медуза или он получил укол от иглы ежа, немедленно обратитесь к врачу.

Когда нужно отказаться от плавания

Человек с когнитивными нарушениями должен быть под постоянным присмотром. От купания придется отказаться, а вот пройтись по мелководью и «помочить ноги» вполне можно. Это даже полезно, ведь вода снимает стресс, успокаивает. Главное — будьте рядом.

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