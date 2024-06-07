Можно ли откидывать спинку кресла в самолете и мешать попутчику

С одной стороны, вы, вероятно, заплатили за полет немалые деньги и хотите максимального комфорта, с другой — вы сами едва ли будете в восторге, сложившись на своем кресле в оригами, лишь бы ваш попутчик мог немного вздремнуть. Ситуация может показаться буквально неразрешимой, однако эксперты в области этикета готовы поставить точку в спорах о допустимости личного комфорта за счет окружающих. Большинство специалистов сходятся во мнении, что вам стоит придерживаться базового правила этикета: если вы можете что-то сделать, это не значит, что вы должны это делать.

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«Этикет заключается не только в том, какой вилкой пользоваться, ― на фундаментальном уровне это забота о других. Таким образом, если откидывание спинки кресла назад нарушает чей-либо комфорт, это противоречит основному принципу этикета», — сказал HuffPost Клейтор.



Точно не стоит «ложиться» во время посадки — вы затрудните проход, а во время взлета все равно придется привести спинку в исходное положение из-за требований безопасности. Однако в некоторых ситуациях попытка принять положение лежа в полете может быть в большей степени уместна — главное, учитывать ситуацию.

Например, во время коротких перелетов лучше всего воздержаться от своего права полежать, а в длительных и тем более ночных рейсах предполагается, что сидения опустят большинство пассажиров, а значит, не создадут друг другу неудобств. Молча откинуть спинку кресла можно только в том случае, если позади вас никого нет. В противном случае потрудитесь предупредить человека о вашем намерении и постарайтесь не злоупотреблять углом наклона, если попутчик и так страдает от нехватки места — обычно с такой проблемой сталкиваются люди высокого роста.