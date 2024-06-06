В России заработала платежная карта для туристов

В России полноценно заработала платежная карта для туристов из некоторых государств, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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Однако, он подчеркнул, что доступна она пока не для всех.

"Пока не со всеми странами у нас получилось найти финансовых партнеров, по понятным причинам", - пояснил Вахруков.



Замминистра также сообщил, что сегодня в рамках двусторонних встреч обсуждается внедрение возможности оплаты картами "Мир" в иностранных государствах.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что проект платежной карты туриста в России заработает в конце 2024 года, это упростит путешественникам оплату туров, проживания, экскурсий и других услуг. Год назад был принят закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам.