Туристам рекомендуют внимательно проверять место рождения в загранпаспортах

Случаи изъятия загранпаспортов в аэропортах множатся, и у туристов возникает много вопросов по поводу соответствия документа действующим нормам. Один из тонких моментов – написание места рождения. Это особенно актуально потому, что часть граждан родились в СССР, а другие – уже в России, когда некоторые города получили новые названия. В этих случаях действуют различные правила оформления документов. Эпизодов, когда паспорта аннулировали по географическим причинам, в открытых источниках пока не зафиксировано, но в российских посольствах за рубежом уже говорят, что паспорта следует менять из-за некорректного указания места рождения.

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Главное, по словам юриста в сфере туризма Олеси Аблёзговой, – соответствие данных в загранпаспорте с информацией из паспорта внутреннего. В общегражданском должно быть упоминание государства, республики, края, области, города. Что касается заграничного, то, согласно административному регламенту, существует два альтернативных правила. Если люди родились в советское время, т. е. до 6 февраля 1992 года, то у них может стоять наименование бывшей союзной республики, автономной республики, области, края, где они появились на свет. А в дублирующей части должно быть написано USSR. Например, допускается Казахстан / USSR или Кустанайская область / USSR.

В случае, если гражданин родился в России, т. е. после 6 февраля 1992 года, то у него в паспорте указывается наименование субъекта Федерации либо административного центра субъекта с надписью «Россия» на латинице. «И вот в этом – названии либо субъекта, либо административного центра – кроется проблема, – отмечает Олеся Аблёзгова. – В административном регламенте сказано “либо”, но в то же время данные должны соответствовать внутреннему паспорту. Поэтому если во внутреннем паспорте указан город, значит, этот город должен переехать и в загранпаспорт. Либо нам нужно дождаться позиции ФСБ, которая скажет, что это проблемой не является». Пока же, по словам юриста, есть точка зрения лишь Свердловского ГУВД: «Если во внутреннем паспорте указан Екатеринбург, то указание Свердловской области в заграничном – это нарушение».

Если разъяснений со стороны ФСБ не последует и у туриста возникает риск изъятия паспорта, тогда юристы рекомендуют обратиться в тот орган, который выдал паспорт с требованием устранить ошибку и ликвидировать несоответствие данных. В этом случае заменить паспорт можно без уплаты госпошлины.

Напомним, в феврале ситуацию комментировали в департаменте пограничного контроля Погранслужбы ФСБ. Как следует из текста, написание в графе «Место рождения» разных вариантов переименованных названий населенных пунктов и регионов ошибкой не считается и, соответственно, не делает паспорт недействительным.