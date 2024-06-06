Как правильно спланировать отдых на июньские праздники

В июне 2024 года отдохнуть получится только 12-го числа. Однако при этом есть ещё сокращённый рабочий день и несколько нюансов, которые лучше учитывать заранее. Среди них — сколько заплатят за работу в праздничные дни, когда стоит брать отпуск, чтобы не прогадать, и прочее. Как лучше спланировать июнь — далее в материале.

© Секрет Фирмы

Как отдыхаем в июне?

В 2024 году 12 июня — День России — приходится на середину рабочей недели, то есть среду. Именно поэтому дополнительный выходной день будет всего один. Зато предыдущий день — вторник, 11 июня, — будет сокращённым, сообщил РИАМО.

Как заплатят за работу в праздники?

Если при графике в 5/2 в праздничный день придётся задержаться, то первые два часа оплачиваются в полуторном размере, а дальше — в двойном. Если график сменный, то смена 12 июня должна оплачиваться по двойному тарифу.

Когда выгоднее брать отпуск в июне?

Обычно лучше всего для отпуска выбирать месяца с максимальным количеством рабочих дней, например, июль или октябрь — в них 23 рабочие смены. В июне же их всего 19. Но если отдых нужен позарез, то специалисты советуют брать отпуск с 13 по 21 июня.

Как отдохнуть летом без отпуска

Если до отпуска ещё далеко или его вообще никто не обещал, а лето за окном уже манит на отдых, то есть лайфхаки, как не сойти с ума. Психологи посоветовали, как отдохнуть, просто внеся мелкие корректировки в обычную рутину. Почитать о них можно здесь.