Дерматолог назвал главную бьюти-ошибку во время путешествий

Вернуться из отпуска с «посвежевшим» лицом получается не у всех, более того, кожа на отдыхе может выглядеть хуже, чем обычно, и этому есть объяснение.

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«Путешествия, особенно на самолете, могут привести к обезвоживанию и раздражению из-за сухого воздуха и изменений климата», — объяснила дерматолог Джоди Левайн в беседе с HuffPost.



Эксперт также добавила, что негативно сказаться на состоянии кожи может загрязнение окружающей среды и агрессивное солнце — здесь все зависит от вашего места назначения.

На этом список угроз для кожи не заканчивается — сухой воздух самолета и отсутствие привычной бьюти-рутины также грозят обезвоживанием, высыпаниями и повышенной чувствительностью. Но даже если вы решили везти все любимые средства с собой — есть риск совершить распространенную ошибку. Эксперты предупреждают: не стоит халатно относиться к дорожным контейнерам для косметики.

«Вы должны использовать чистые, продезинфицированные, герметичные контейнеры и надевать перчатки, чтобы свести к минимуму риск загрязнения», — советует доктор Левайн.



К тому же следует учесть «светобоязнь» некоторых продуктов — например, с содержанием ретиноидов или витамина С. Безопаснее всего приобрести готовые мини-версии, считает специалист.