Как получить медицинскую помощь по полису путешественника: инструкция

Заболеть в поездке может любой турист, а если это происходит за границей, есть риск, что лечение для иностранца будет стоить дорого. Именно для этого и оформляется полис путешественника, или ВЗР (выезжающих за рубеж, хотя он действует и внутри страны).

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Собрали инструкцию, что делать, если вы заболели в путешествии, и как получить помощь по страховке ВЗР.

Уведомите страховую компанию

Основное правило при использовании полиса путешественника: сразу после наступления страхового случая нужно обратиться к своему страховщику или ассистанс (компания-партнер в стране пребывания) и заявить о страховом событии по контактам, указанным в полисе.

Чаще всего в полисах указываются не только телефоны круглосуточных контакт-центров ассистанских компаний или страховщика, но и другие средства связи с ними, такие как электронная почта и номера для отправки СМС-сообщений. Это может быть удобно, если вы находитесь за границей и звонки в роуминге стоят дорого. После покупки полиса проверьте, указаны ли в нем дополнительные способы связи со страховщиком, кроме номера телефона.

Получите направление в медицинский центр

После обращения к страховщику или ассистанс вам нужно дождаться направления в медицинский центр (вам расскажут, куда конкретно ехать) или прибытия врача, если требуется неотложная помощь.

Что делать, если времени и возможности для звонков в ассистанс нет

Если ситуация экстренная и времени на звонок ассистанс нет, можно самостоятельно вызвать скорую помощь, уведомив страховую компанию или ассистанс как можно скорее. Расходы на это будут возмещены по полису, если лечение соответствовало условиям страхового договора, правилам страхования и диагнозу застрахованного.

Документы об оплате можно представить онлайн, например, через мобильное приложение страховщика. Страховщик выплатит компенсацию в любом случае, если травма или болезнь покрываются договором.

Убедитесь, что случай является страховым

Бывает, что то, что произошло со страхователем, является исключением из страхового договора. Например, застрахованный получил повреждение во время занятий спортом, но опция «Спорт и активный отдых» не входит в большинство договоров страхования путешественников по умолчанию — ее нужно подключать и оплачивать дополнительно.

Если такая опция не подключена, травмы, полученные во время занятия спортом, катания на лыжах или, например, отдыха в аквапарке, не будут покрываться страховкой ВЗР. Скорее всего, страховщик поможет с организацией лечения, но впоследствии может потребовать возврата расходов.

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Учитывайте наличие в полисе франшизы

Важно также обратить внимание на то, включена ли в полис путешественника франшиза. Если вы приобрели полис с франшизой, он будет стоить дешевле полной страховки, но при наступлении страхового случая вам придется взять часть расходов на лечение на себя. Размер франшизы всегда указывается в договоре страхования: если сомневаетесь, уточните подробности у страховой компании.