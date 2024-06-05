Стюардесса засудила авиакомпанию из-за ложного обвинения в пьянстве

Стюардесса «Уральских авиалиний» засудила авиакомпанию, которая ложно обвинила ее в пьянстве на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Бортпроводница почувствовала себя плохо перед полетом, сообщила об этом командиру экипажа и обратилась в медпункт аэропорта, где ей поставили диагноз ОРЗ. В результате ее сняли с рейса и отправили в Екатеринбург в качестве пассажира. По прилете женщина обратилась в поликлинику, подтвердила диагноз и получила больничный.

Через некоторое время российский перевозчик потребовал от сотрудницы объяснительную, а в сентябре она получила приказ о выговоре и лишении премии за август. «Сотруднице авиакомпании вменялось, что в день вылета она находилась на рабочем месте с признаками остаточного алкогольного опьянения», — уточняется в публикации.

Тогда россиянка обратилась в суд. В ходе процесса авиакомпания утверждала, что симптомов болезни у стюардессы не было, а запах алкоголя был. Однако судья встал на сторону женщины и счел показания ее работодателя неубедительными. В итоге приказ о выговоре отменили.

Ранее пассажир S7 Airlines устроил пьяный дебош на борту самолета. Мужчина набросился на стюардессу с кулаками из-за отказа пересадить его на более удобное место.