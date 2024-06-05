Отдыхающим посоветовали способ борьбы с «недобросовестными туроператорами»

Как сообщается на сайте управы московского района Лианозово, его житель доверил свой летний отдых «малоизвестному турагентству», которое нашел в интернете. Мужчина забронировал и оплатил номер в абхазской Гагре, но отпуск в итоге оказался испорчен.

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Когда турист прибыл на место, его ждал сюрприз: несколько раз проверив список гостей, администратор заявил мужчине, что на его имя номер в отеле не заказан.

Как указано на сайте Управы, турист пробовал звонить «туроператору», и там посоветовали доплатить, так как цена отдыха изменилась. Мужчина доплатил, но это не помогло.

«Ключей от гостиничного номера мужчина так и не дождался, а в агентстве просто перестали отвечать на звонки», – рассказала начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Северо-Восточном административном округе столицы Ирина Тарасенко.



Туристу пришлось искать жилье самостоятельно и снова платить. А вернувшись из отпуска, он вначале обратился в Роспотребнадзор, где ему помогли составить исковое заявление, а затем пошел в суд. В результате «туроператора» обязали вернуть 875 тыс. руб. «Лучше заключать договоры в офисах туроператоров. Если все же оформляете документы онлайн, выбирайте известные фирмы. И обязательно читайте отзывы», – посоветовала Ирина Тарасенко.

Как этот совет применим к «недобросовестным туроператорам» и кого в Роспотребнадзоре относят к этой категории, из публикации неясно. Остается только предположить, что при ее подготовке автор перепутал термины и чиновники пытаются отвадить туристов от обращения к услугам «малоизвестных турагентств». Однако даже в этом случае совет заключать договоры именно в офисах туроператоров выглядит странно – далеко не все компании имеют отделения для продажи туров в розницу. И, как правило, туристов отправляют к партнерским турагентствам. Они могут работать под брендом туроператора на условиях франчайзинга, но по сути это независимые юрлица.

В Роспотребнадзоре также рассказали, что в последнее время много жалоб от туристов на то, что отели не соответствуют заявленному уровню обслуживания. Ирина Тарасенко привела недавний пример с гостем Москвы из Рыбинска. Он забронировал отель в Северо-Восточном округе, а когда приехал, ахнул: номер давно не ремонтировался, были проблемы с отоплением. Администратор предложил мужчине другой номер, который оказался не лучше. Тогда турист потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги. Отель отказался. В итоге турист, вернувшись домой, направил в адрес гостиницы вначале досудебную претензию, а после того, как ее оставили без внимания, обратился в суд и дело выиграл. И в подобных ситуациях – когда бронируется конкретный отель, как отметили в Роспотребнадзоре, туристам важно обращать внимание на отзывы других постояльцев. В этом случае шансы получить то, на что рассчитываешь перед поездкой, существенно возрастают.

Напомним, накануне летнего сезона МВД и правительство Москвы предупредили туристов о росте случаев мошенничества в интернете. Злоумышленники создают подставные сайты отелей и воруют мили у пассажиров. А в Роспотребнадзоре объяснили, кто должен нести ответственность за сорванный отдых и что нужно помнить при покупке тура.