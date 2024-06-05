Психолог рекомендовал заранее составить план отдыха на лето

Психолог Хакимов рекомендовал заранее составить план отдыха на лето
Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов посоветовал заранее спланировать летний отдых.
«Картины отдыха всегда выглядят заманчиво, но на поверку оказываются просто некими яркими и приятными представлениями, которые нужно как-то воплотить в жизнь», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, не стоит надеяться, что идеи придут автоматически, а отпуск сам всё расставит по местам.
Необходимо ориентироваться на свои интересы и пристрастия и от этого выстраивать план своего отдыха.
«Звучит банально, но все мы разные. Кому-то по душе экстрим, прыжки с парашютом или частые велопрогулки, пейнтбол и так далее. А есть те, для кого отлежаться дома с книгой или за просмотром любимого фильма будет отличной идеей», — заключил психолог.
Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» заявила, что правильный режим сна влияет на снижение уровня стресса.