Турэксперт поделился секретом оптимальных путешествий для пожилых людей

Все люди хотят отдохнуть и отправиться в путешествие, но с возрастом возникает все больше препятствий. Что нужно учесть пенсионерам при планировании поездки, рассказала «ФедералПресс» лектор Российского общества «Знание» и эксперт в сфере внутреннего туризма, сервиса и гостеприимства Анастасия Бокарева.

«Путешествия в 60 значительно отличаются от путешествий в более почтенном возрасте, к примеру, в 80 лет, зависят от индивидуальных потребностей, выносливости и общего состояния здоровья», – отмечает эксперт.



Транспорт и продолжительность поездки

Анастасия Бокарева объясняет, что очень важно учитывать продолжительность поездки и тот транспорт, который вы выбрали. Например, автобусная поездка, особенно более 6 часов, будет очень утомительной, ведь очень сложно так долго сидеть. На автомобиле путешествовать приятнее, ведь есть возможность совершать остановки.

Кроме того, нужно учитывать индивидуальные противопоказания к различным видам транспорта. Особенно это касается самолетов.

Поезд является самым оптимальным вариантом. Потому что человек имеет возможность передвигаться, и отсутствует перепад высот.

«Если расстояние очень большое, то лучше отдать предпочтение ближайшим направлениям или по возможности отправиться с пересадкой и провести время в городе пересадки. Это позволит «перевести дыхание» перед следующей поездкой до пункта назначения и получить дополнительный туристический опыт», – замечает лектор.



Место проживания

Специалист подчеркивает, что выбирать высокий этаж не стоит, ведь могут произойти неполадки с лифтом.

«Приветствуются консьерж-сервисы и любые дополнительные опции, которые сделают пребывание комфортнее», – добавляет Бокарева.



Сезонность и климат

Очевидно, что летом на юге очень жарко. Поэтому это направление для путешествий лучше выбрать весной или осенью. Эксперт советует учесть смену часовых поясов и помнить, что акклиматизация – это реальное состояние: иногда на адаптацию может потребоваться не менее 3 дней.

Кроме того, нужно проверить перепад высот в пункте вашего назначения. Это особенно касается жителей равнин при планировании поездки в горы.

Программа путешествия

Важно подобрать непродолжительные экскурсионные маршруты с достаточным количеством остановок и перерывов. Не нужно пытаться охватить все достопримечательности и красоты за один день. Если вы хотите поехать в горы, то не планируйте поездку в первый день, добавляет специалист.

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