Рай для двоих: как провести совместный отпуск без ссор

Наступило лето — традиционное время отпусков. Однако удовольствие от совместного времяпрепровождения, к сожалению, получают не все пары. И если причиной размолвок способна стать любая мелочь, тогда встает вопрос, надо ли вообще отдыхать вдвоем. Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала о плюсах и минусах совместного и раздельного отдыха семьи.

© Вечерняя Москва

Только вдвоем!

Реалии современной жизни таковы, что даже совместное проживание не гарантирует возможности полноценно расслабиться и насладиться общением с партнером. Порой основное взаимодействие супругов сводится к обсуждению вопросов воспитания детей и улаживанию бытовых вопросов. В таком случае совместный отпуск — прекрасная возможность восполнить это пробел: уделить внимание общим интересам, окунуться в отличающуюся от городских будней реальность.

Главные достоинства отпуска — это отсутствие спешки, служебных дел и выполнения обязанностей по дому. Не секрет, что последнее бывает основным источником конфликтов. Поэтому, если на отдыхе у пары есть возможность позабыть о приготовлении обедов и мытье посуды, то по шкале эмоционального комфорта его вполне можно приравнять к ощущениям «медового месяца».

— Такая идиллия вполне возможна при определенных условиях. Самые важные из которых — доверительные отношения между близкими людьми и обоюдная готовность получить максимальное удовольствие от отдыха. В таком случае обязательно получится почувствовать себя командой, учитывать индивидуальные предпочтения в досуге и открыть интересные стороны в уже хорошо известном человеке, забыв про бытовые споры, — говорит Екатерина Игонина.



Может, все же врозь?

Отдых порознь тоже имеет свои преимущества. Он дарит идеальную возможность в плане реализации собственных желаний, без оглядки на предпочтение партнера. Отдыхая порознь, можно смело следовать собственным интересам и порывам без чувства вины, и неловкости перед любимым человеком. Соответственно, удастся избежать конфликтов и ссор из-за разницы в предпочтениях вида досуга. Соскучившись по мужу или жене, вы еще отчетливее осознаете важность присутствия партнера в своей жизни.

— Рекомендаций, стоит ли конкретной паре отдыхать вместе или раздельно, дать вряд ли получится. Пауза во взаимодействии в период отпуска может быть как полезной для отношений, так и нанести им вред. Речь о риске возникновения курортного романа. Вдали от будничной рутины, мужчины и женщины способны предстать в более привлекательном свете. Вероятность неверности со стороны отдыхающих в одиночку супругов зависит от того, насколько они довольны атмосферой, царящей в семье. Если проведенный вдали друг от друга отпуск вместо понимания того, как хорошо вместе, несет убеждение, что удовольствие и радость заключается в существовании порознь, то вопрос уже в том, как вместе жить, а не отдыхать, — добавляет специалист.



Говоря о совместном или раздельном отдыхе, нужно учитывать, что речь может идти не только о супругах, но и о детях. Если заметили, что процесс воспитания превращается в рутину, появляется раздражительность, в особенности на своих детей, или даже вспышки гнева, отсутствие интереса к любимым прежде вещам — подумайте о том, чтобы на время отпуска оставить ребенка с ближайшими родственниками и отдохнуть вдвоем с супругом. Это позволит хотя бы на время отключиться от образа идеального родителя. Занимайтесь тем, что доставляет удовольствие именно вам и не стесняйтесь просить о помощи, если в этом есть необходимость. Так вы сможете восполнить запасы энергии и перезагрузиться.

Для любящих друг друга людей с общими интересами, готовых идти на компромиссы и ценящих свои отношения, совместный отдых откроет еще больше положительных сторон друг в друге.

При планировании совместного отдыха стоит учесть ряд нюансов.

Планируйте отдых заблаговременно

Это касается как определения маршрута путешествия, так и распределения обязанностей. Чтобы не было обид друг на друга из-того, что один из партнеров бронировал жилье, покупал билеты и составлял план поездки пока другой отдыхал. Договоритесь, кто за какую сферу отвечает и какие обязательства берет на себя.

Согласуйте статьи расходов

Еще до поездки постарайтесь решить, кто за какие траты отвечает, а также в каком количестве и на что они планируются. Вряд ли один из партнеров будет доволен, если второй неожиданно потратит предназначенные для всего отпуска деньги на спонтанную покупку, будь то шуба или часы редкой модели.

Позаботьтесь о партнере

Будет лучше, если заранее обговорить то, как каждому хотелось бы проводить время. Если вы предпочитаете активный отдых, а партнер любит нежиться на теплом песочке, не стоит навязчиво агитировать его прыгать с парашютом. Также плохой идеей будет согласие на авантюру только из-за любви к своей половинке.

Будьте снисходительны друг к другу

Избегайте острой критики по отношению к партнеру. Можно ошибиться в выборе жилья или мест в самолете, забыть дома все купальные принадлежности, перепутать направление и полдня ехать в противоположную сторону. Помните, что выяснение отношений и оскорбительные эпитеты в адрес «домашнего Ивана Сусанина» способны привести к крупной ссоре и испорченному у всего настроения. А ситуацию исправить можно всегда.

Живите сегодняшним днем

Оставьте все домашние хлопоты позади и не обсуждайте их во время путешествия. Можно поиграть в игру «Мы только что начали встречаться». Попробуйте полностью отдаться романтике и наслаждению, проводите как можно больше времени с удовольствием, радуясь простым вещам.

На отдыхе – отдыхайте

Не стоит бегать и впопыхах стараться осмотреть как можно больше достопримечательностей за пару дней — так вы потратите не только силы, но и будете эмоционально перегружены. Оставляйте время для элементарного веселья, лени. А если нужно побыть одному, не стесняйтесь об этом сказать напрямую. Совместный отдых — это радость, а не проблема отбывать повинность.

— В действительности отпуск — всего лишь несколько недель в году, и сам по себе камнем преткновения он стать не может. Ведь любой отпуск рано или поздно заканчивается, а семья остается. А большую часть супружеской жизни занимает будничное взаимодействие друг с другом. И то, насколько оно будет наполнено любовью, счастьем, вниманием, светом, теплом и душевным отдыхом, зависит от самих людей, а не от их локации в отпуске, — подытожила психолог.



Бесплатную психологическую поддержку можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: 8(499)173-09-09. Круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.