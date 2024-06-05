Эксперты рассказали, как мошенники обычно обманывают туристов

Осторожно, отпуск: эксперты рассказали, как мошенники обманывают туристов
Начинается период летних отпусков, но путешественников могут ждать не только приятные эмоции. Часто желающие сэкономить на отдыхе или чрезмерно доверчивые россияне становятся жертвами обмана. Риск попасться на уловки мошенников есть и в период подготовки к отпуску, и во время пребывания на курорте.
Жилье
«Самая старая, но по-прежнему результативная афера – продажа путевок на фейковых сайтах гостиниц и пансионатов. На таком сайте почти полностью копируется дизайн настоящего, фото отеля, номеров и территории соответствуют действительности, фальшивые только расценки с привлекательными скидками и реквизиты для оплаты. Турист отправляет свои деньги мошенникам, приезжает в отель, а там, естественно, никаких сведений о бронировании и оплате отдыха нет», – предупреждает msk1.ru.
Еще один вариант этого мошенничества – создание сайта отеля, который временно не работает или вовсе не существует. Оплатив сумму за проживание в такой гостинице, на месте турист может обнаружить строительные леса или вовсе пустырь. А красивый домик, фотографиями которого гражданина заманили на «сказочный» отдых, может обнаружиться где-нибудь в Италии.
На такие уловки, как правило, попадаются те, кто ищет жилье по низким ценам или спешит забронировать номер с большой скидкой. Встречая выгодное предложение, турист не проверяет подлинность сайта, не требует копий документов у представителя компании, не оценивает ситуацию критически – он сразу переводит деньги. Радушные хозяева могут выходить на связь по телефону, развеивать все сомнения и обещать встретить в аэропорту. И только потом человек понимает, что он не знает ни настоящих контактов «владельца» жилья, ни точного адреса гостевого дома.
Обмануть могут и тех, кто приехал на курорт без четких планов, в надежде найти жилье на месте. На перронах поездов их встречают местные жители с табличками «Сдам жилье».
«Обычно это бабули-одуванчики, про которых плохого не подумаешь. Кто подходит, тому объясняют, что отдыхающие с детьми точно не будут грязнить и куролесить, а то у нее свежий ремонт. А как приезжий согласится, берет с него предоплату и «стойте-ждите, сейчас зять мой (сосед, брат, сват) вас заберет на машине, а то мне еще по делам». Кто-то через полчаса понимает, что его надули. А кто и час стоит ждет у моря погоды», – пишет mk.ru.
Услуги
Даже если с заселением проблем не возникло, не стоит сильно расслабляться – на курортах есть хитрецы, которым не нужен интернет для обмана. Злоумышленники могут предлагать сфотографироваться с экзотическими животными и птицами, едва ли не насильно передавая их в руки туристам. Первая озвученная цена за фото обычно вполне доступна – около 500 рублей. Но пока фотограф ищет лучший ракурс, в руках или на плечах у отдыхающих оказываются еще несколько питомцев. И платить придется за всех.
«После окончания съемки фотограф ушел печатать фотографии, прайс мы заметили, когда его ждали. Когда он вернулся, то озвучил полную сумму в 20 тыс. рублей. Пришлось оплатить, так как не хотелось вступать в конфликтную ситуацию», – приводит слова отдыхающих в Сочи портал 93.ru.
Источник добавляет, что молодые люди испугались – вокруг них быстро образовалась толпа из крепких «коллег» фотографа.
Еще один вариант обмана – помощь от якобы отзывчивого прохожего. Злоумышленник замечает, что ребенок хочет сфотографироваться с ростовой куклой в виде героя мультфильма или с животными и птицами, а родители против из-за цены. Тогда «знакомый» владельца торговой точки предлагает помочь – сфотографировать исподтишка, чтобы никто не заметил. И фото у ребенка будет, и платить не придется. Но только это нужно сделать быстро и на ваш телефон, чтобы не отпугнуть остальных клиентов. А как только телефон окажется в руках злоумышленника, он затеряется в толпе.
Работа
Еще один вид обмана, связанный с отдыхом, – предложение писать отзывы на отели и гостиницы. Якобы это поможет привлечь клиентов, а удаленный сотрудник таким образом без труда заработает в месяц 20–30 тыс. рублей. Обычно легенда мошенников продумана хорошо, они охотно отвечают на любые вопросы потенциальных сотрудников. Но перед началом работы необходимо пройти онлайн-собеседование, в ходе которого открыть доступ к рабочему столу на телефоне. Таким образом мошенники видят, какие приложения установлены, какие коды приходят владельцу гаджета в СМС и т. д. Они могут попросить войти куда-то через «Госуслуги» или проверить работу приложения банка и таким образом получат доступ ко всем средствам и аккаунтам гражданина.
«Уловки разные, итог один – так как режим демонстрации экрана включен, мошенники видят все коды доступа к приложениям жертвы из СМС. Они крадут реквизиты, паспортные данные и очищают счета или совершают покупки на деньги обманутого человека. Естественно, после этого общение прекращается, а вернуть средства практически невозможно», – напоминает msk1.ru.
По словам экспертов, чаще всего жертвами обмана становятся люди, стремящиеся отдохнуть почти даром или получить дорогие услуги с большой скидкой. А это, как правило, почти половина туристов.