Темнокожие пассажиры решили засудить авиакомпанию после скандала с высадкой

Темнокожие пассажиры решили засудить авиакомпанию American Airlines после скандала с их высадкой из самолета. Об этом сообщает ABC News.

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Уточняется, что истцами стали трое мужчин — они подали заявление в суд Нью-Йорка. В документе говорится, что их и еще несколько темнокожих людей вынудили выйти из самолета, потому что стюардесса пожаловалась на неприятный запах в салоне. Истцы обвинили перевозчика в расовой дискриминации.

Об инциденте стало известно в конце мая. Толпу чернокожих мужчин сняли с рейса авиакомпании American Airlines из-за неизвестного запаха, якобы исходившего от них. Мужчины не были знакомы между собой и сидели в разных частях самолета. Однако именно они попали под подозрение, когда одна из стюардесс заметила странный запах на борту лайнера.