Биолог рассказал, как пережить жару в поезде

К длительной поездке в поезде летом следует подготовиться заранее. Чтобы спастись от жары, можно взять с собой охлаждающие напитки, сделать компресс в дороге и выбрать подходящую одежду, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

© Mir24.TV

Альтернативой кондиционеру могут стать веер, портативный вентилятор и бутылки с ледяной водой. Можно побрызгать себя водой из пульверизатора, положить на плечи, шею или лоб мокрое полотенце. Эксперт посоветовала пить больше воды, особенно ранее замороженной, сладкая газировка не рекомендуется. От тяжелой пищи и спиртного на время поездки лучше отказаться. В пути подойдут легкие закуски и свежие фрукты. Биолог предлагает надевать в поезд легкую и дышащую одежду из натуральных тканей и занавесить окна в купе.

Ранее врач рассказал, какие напитки нельзя пить в жару. Кардиолог дал советы, как пережить аномально высокую температуру.