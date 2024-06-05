В России могут разрешить заселение в отели по водительским удостоверениям

Минэкономразвития предлагает ввести такую меру с 2025 года. «Есть также у нас ещё и предложения по административным вопросам.

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В частности, мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам», — рассказал глава ведомства Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Сейчас в отели и гостиницы можно заселиться по российскому паспорту, временному удостоверению личности, свидетельству о рождении (для детей до 14 лет) и загранпаспорту для тех, кто постоянно живёт за пределами РФ.