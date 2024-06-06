С какого возраста стоит брать детей в путешествие и как его организовать

Путешествия — неограниченный источник новых идей и впечатлений, расширение кругозора и развитие для всей семьи. Но отдых с детьми важно правильно организовать, чтобы родители чувствовали себя спокойно, отдохнувшими и счастливыми, не разрываясь в потоке задач. Почему путешествиям с детьми не повод для страха, как подготовиться к перелету и с какого возраста можно брать с собой ребенка, «Вечерней Москве» рассказала основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская.

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По ее мнению, в путешествиях дети быстро развиваются, поэтому для ребенка это необходимость.

"Он по-другому смотрит на мир, узнает его, получает новые эмоции и впечатления. Ребенок пополняет свой словарный запас, у него появляются новые интересы, которые могут стать ключевым фундаментом его будущего, — считает Чернавская. — Не нужно бояться путешествовать с детьми: не надо ждать, когда детям исполнится 5, 7, 10 лет. Начинайте путешествовать вместе как можно раньше. Когда вы проживаете какие-то общие приключения, это невероятное единение с ребенком. Этот момент формирует те самые теплые воспоминания, которые будут греть всю жизнь."



Подготовка к путешествию с детьми

Чтобы уменьшить риск форс-мажоров и разгрузить голову от лишних волнений во время поездки, Чернавская советует провести следующий комплекс мероприятий:

Приобрести страховку в России

"При организации тура одним из важных элементов является страховка. Ведь даже при минимальной стоимости страховки (от 20–30 евро) вы получите прием врача и необходимое лечение", — заверила Чернавская.



Выбрать удобный рейс

По словам эксперта, когда дети маленькие, лучше подстраивать время полета под их сон:

"С детьми постарше немного другая тактика, так как если они выспались ночью, то в самолете свернут горы. Поэтому старайтесь брать ночные вылеты или вечерние: у детей заканчивается энергия, они поели, легли спать и проснулись уже к моменту посадки. К тому же ночные рейсы дешевле по стоимости, особенно на большую семью."



Собрать детские вещи

Существуют лайфхаки, о которых стоит помнить родителям малышей, заметила собеседница «ВМ»:

Еду и воду для детей берем в нужном количестве (на контроле в аэропорту вы просто говорите, что это для вашего ребенка);

Детскую коляску катим практически до посадки в самолет и отдаем у трапа;

Подгузники, сменное белье, мелкие игрушки, книжки, еду кладем в рюкзак, чтобы легко и быстро достать их при необходимости.

Покупать билеты через турагентство

Билеты лучше покупать через турагентство, а не через туроператора напрямую, порекомендовала Чернавская.