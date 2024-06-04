«Чем проще, тем прочнее»: шесть правил выбора идеального чемодана в отпуск

Если вы уже запланировали отпуск, у вас наверняка встанет вопрос выбора нового, красивого чемодана. О том, как не прогадать с покупкой, мы поговорили с Ириной Яшиной, организатором пространства.

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Определяемся с размером

Во-первых, как советует наш эксперт, смотрим правила провоза багажа в конкретной авиакомпании. Но даже если у вас есть возможность взять крупногабаритный чемодан, Ирина рекомендует следующее:

«Если вы путешествуете вдвоем и не любите терять время, то можно выбрать 2 маленьких чемодана, чтобы не ждать багаж».



Материал чемодана

Тканевый чемодан может показаться более гибким и вместительным из-за небольшого растяжения материала, тем не менее они весят больше, чем чемоданы из поликарбоната, предупреждает Ирина. Кроме того, у поликарбонатных моделей есть и другие преимущества.

«Такие чемоданы устойчивы к ударам и царапинам. А благодаря своей исключительной гибкости защищены от любых деформаций», — предупреждает наш эксперт.



Чем чаще вы летаете, тем прочнее у вас должен быть чемодан. Воспринимайте его покупку как инвестицию в хороший отдых.

Количество колесиков

Ирина:

«4 или 8 колесиков предпочтительнее, чем 2. Желательно, чтобы колесики вертелись вокруг своей оси».



По мнению нашего эксперта, чемоданы с 4—8 колесиками более маневренные и легкие. Вам лишь надо легонько подталкивать его, а не тащить весь вес чемодана за собой на одной руке.

Безопасность

Стоит подумать и о защите чемодана от взлома.

Ирина:

«Чаще всего встречаются чемоданы с защитой TSA. Эта трехбуквенная аббревиатура — международный стандарт безопасного путешествия. Открыть чемодан с замком TSA можно только путем ввода секретного кода и использования специального ключа, который доступен только таможенной службе».



Замки бывают встроенные и навесные. Ориентируйтесь при выборе на свои предпочтения.

Цвет чемодана

По мнению Ирины, яркий чемодан вы быстрее заметите на ленте и они реже теряются.

«Но темные чемоданы практичнее (грязь и царапины не так заметны). Но вы всегда можете использовать чехол для чемодана, который будет служить ему дополнительной защитой», — советует организатор пространства.



Дополнительные функции

Сегодня существуют чемоданы, в которых встроены зарядные устройства. С одной стороны, это удобно. С другой, могут возникнуть проблемы с посадкой на борт. Многие авиакомпании запрещают перевозить внешние аккумуляторы в багаже, т. е. большой чемодан со встроенным устройством могут не принять.

И главное, учитывайте простоту конструкции. Чем проще чемодан, тем он прочнее.