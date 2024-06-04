Как вернуть деньги за поездку, если в загранпаспорте ошибка

Российский турист лишился отпуска из-за ошибки в заграничном паспорте. У мужчины изъяли загранпаспорт из-за неверного написания буквы «И» на латинице. Что делать, если в загранпаспорте нашли ошибку и как вернуть деньги за тур, — в материале «Вечерней Москвы».

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Если в загранпаспорте нашли ошибку

По словам эксперта по туризму Николая Мельника, российские таможенники действуют согласно регламенту, в котором четко прописано, что если в загранпаспорте есть ошибка, то он признается недействительным.

— А если паспорт не действителен, то выпускать его владельца за границу запрещено. Винить таможенников в данной ситуации нельзя. Если в заграничном паспорте нашли ошибку при прохождении контроля, то турист уже никуда не полетит, потому что исправить ее быстро невозможно, — рассказал он.



Если россиянин попал в такую ситуацию, то он сразу же должен обратиться к своему туроператору и рассказать о произошедшем. Турагент снимет бронирование, чтобы минимизировать расходы, отметил эксперт.

— Так как турист точно уже никуда не полетит, он звонит и отказывается от тура. Но важно отметить, что это не является форс-мажором. После этого туроператор выставляет человеку счет, в котором указаны 100 процентов расходов, но турист должен подать заявление на пересчет, который делают в течение десяти дней. Тогда туроператор компенсирует клиенту часть суммы, — сообщил Мельник.



Можно ли вернуть деньги за тур

Специалист подчеркнул, что деньги за авиабилет в пункт назначения туристу точно не отдадут, но можно попробовать вернуть средства за другие услуги.

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— Номера в отеле бронируют по возвратному и невозвратному тарифам. Если контракт позволяет отказаться от проживания, то с человека взимают плату за первую ночь. Трансфер и медицинская страховка подлежат пересчету и возврату. Деньги за обратный билет можно также вернуть, — объяснил собеседник «ВМ».



После этого расчета турист подает официальное письменное исковое заявление в суд на ведомство, которое оформило ему загранпаспорт, потому что в данном случае ошибка в документе сделана по вине органа, который его выдавал, считает специалист.

— Но важно доказать вину ведомства, потому что, когда человек забирает паспорт из миграционной службы, он расписывается в том, что получил документ и ошибки в нем отсутствуют. Это будет сложно доказать в суде, — сказал Мельник.



По его мнению, одновременно можно также подать в суд на турфирму, в которой оформлялся тур, потому что в данном случае менеджер турагентства не проверил паспорт на наличие ошибок.

Стоит ли делать два загранпаспорта

Эксперт по туризму отметил, что россияне могут иметь сразу два заграничных паспорта. Тем не менее если при прохождении контроля в аэропорту сотрудники таможенной службы найдут ошибку в одном из паспортов, турист все равно не сможет улететь по этим билетам, предъявив второй документ.

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— Загранпаспорта имеют разные номера, а авиабилет оформляют на определенный документ. Единственный вариант — это купить новый авиабилет по второму паспорту, но это тоже лишние траты, — добавил он.



Что говорит закон

По словам юриста Дмитрия Кваши, государственные органы РФ, которые уполномочены выдавать загранпаспорта, при выдаче документа ориентируются на те данные, которые человек предоставил.

— У нас в стране сейчас действует электронная подача документов, соответственно, возможно, что ошибку допустил сам человек. Сотрудники сами не вбивают в заявление никакую информацию. Кроме того, при подписании согласия с данными ему дают его на проверку. Таким образом органы снимают с себя ответственность, потому что информацию заполняет человек и он же проверяет ее в готовом документе, — сказал Кваша.



Если при оформлении путевки сотрудники туристического агентства сделали ошибку, то это будет полностью их вина. В этом случае турист может рассчитывать на компенсацию, заверил юрист.