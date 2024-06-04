Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска

Популярность внутреннего туризма каждый год продолжает расти. В 2023 он уже стал рекордным, в 2024, по предварительным прогнозам, вырастет еще на 15 процентов. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, куда они собираются съездить этим летом и как принимают решения о путешествиях.

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Для большинства опрошенных россиян (81 процент) идеальная продолжительность отпуска составляет две недели. Каждый десятый (10 процентов) выбирает 10 дней, а пять процентов — неделю. Лишь четыре процента опрошенных успевают отдохнуть менее чем за неделю.

Среди регионов России, привлекательных для внутреннего туризма, лидируют южные с выходом к морю (44 процента). Урал или Алтай привлекают 12 процентов респондентов, города Золотого кольца — восемь процентов. Кавказ и Калининград набрали по восемь процентов соответственно, леса и озера Сибири — шесть процентов. Центральную Россию (включая Москву и Санкт-Петербург) и Дальний Восток выбрали тоже по 6 процентов опрошенных, север страны — два процента.

В аналогичном опросе прошлого года россияне не так сильно торопились на юг — 30 процентов вместо 44 процентов, но другие регионы набрали на несколько процентов больше.

У 62 процентов пар решение о направлении поездки принимается совместно, в диалоге. Однако есть и те, кто предпочитает распределять обязанности. Так, у 13 процентов пар выбор и планирование отдыха всегда за мужчиной, в каждой десятой (10 процентов) — за женщиной. Оставшиеся опрошенные россияне до конца не определились и обозначили свой ответ так: девять процентов — «чаще женщина», шесть процентов — «чаще мужчина».

В организации поездки многие респонденты сталкиваются с трудностями. Для 39 процентов самое сложное — распределение бюджета, для 21 процента — угадать с погодой. Кроме того, туристов беспокоят вопросы о том, как добраться до места назначения (17 процентов), где остановиться (15 процентов) и поиск досуга (восемь процентов).

Цели путешествий у россиян также разнообразны. Большинство (40 процентов) просто хотят отдохнуть от повседневной рутины. Но 21 процент стремятся узнать в путешествии что-то новое, 16 процентов предпочитают побыть на природе, по 11 процентов хотят провести время с семьей или познакомиться с культурой региона, куда направляются на отдых. Один процент согласен посвятить свой отдых исключительно спорту.

Почти две трети респондентов (59 процентов) предпочитают останавливаться в классических отелях или гостиницах. Остальные выбирают альтернативные варианты. Так, 24 процента устраивают комнаты/квартиры/дома, 10 процентов — коттеджи, глэмпинги, кемпинги. Четыре процента готовы жить в палатках, три процента — в хостелах.

35 процентов готовы потратить на отпуск в России из расчета на одного человека от 20 000 до 40 000 рублей. Четверть (25 процентов) — от 40 000 до 60 000 рублей, 22 процентов — больше 60 000 рублей. Только 18 процентов респондентов рассчитывают на бюджетный вариант до 20 000 рублей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 30 мая 2024 года, охват составил 57 755 интернет-пользователей 18-45 лет, среди которых 58 процентов мужчин и 42 процента женщин.