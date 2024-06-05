Ученые выявили, что употребление алкоголя в самолете вредно для сердца

Новое исследование показало, что употребление алкоголя в самолете вредно для сердца. Немецкие ученые были удивлены влиянием употребления алкоголя при низком давлении воздуха на частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.

Согласно отчету, опубликованному в журнале Thorax, серия лабораторных экспериментов показала, что, когда люди засыпают после употребления алкоголя при низком давлении воздуха, которое обычно наблюдается во время авиаперелетов, уровень кислорода в крови падает до тревожного уровня, а частота сердечных сокращений увеличивается даже у здоровых и молодых людей. Новое исследование должно дать пассажирам авиакомпаний, которые любят выпить во время полета, паузу, сказала соавтор исследования доктор Ева-Мария Эльменхорст, заместитель отдела исследований сна и человеческого фактора в Институте аэрокосмической медицины Немецкого аэрокосмического центра в Кельне.

Для исследования 48 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 40 лет были случайным образом распределены в одну из двух групп: половина отправилась в лабораторию сна, где давление воздуха было на уровне моря, а другая половина спала в барокамере, имитирующей давление воздуха, обнаруженное на самолетах, летящих на крейсерской высоте. Двенадцать человек в каждой группе спали по четыре часа после того, как выпили эквивалент двух банок пива или двух бокалов вина, а остальные 12 спали после того, как не употребляли алкоголь. После двухдневного перерыва процедура была отменена: те, кто употреблял алкоголь перед сном, теперь спали без алкоголя на борту, и наоборот. У людей, которые пили перед сном в барокамере, насыщение крови кислородом в среднем снижалось до 85 процентов, а частота сердечных сокращений повышалась, чтобы компенсировать более низкий уровень кислорода, в среднем почти до 88 ударов в минуту.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, насыщение кислородом от 95 до 100 процентов является нормальным для здоровых взрослых и детей. Эксперты говорят, что падение насыщения кислородом ниже 90 процентов вызывает тревогу.

Особенно тревожным является воздействие алкоголя на людей с хронической обструктивной болезнью легких, отметили ученые, поскольку, у них более низкий исходный уровень насыщения кислородом. Хотя здоровые молодые люди, вероятно, не подвергаются серьезному риску, это исследование предполагает, что людям с сопутствующими кардиореспираторными заболеваниями следует воздерживаться от алкоголя во время полета, сказал доктор Прашант Вайшнава, кардиолог и доцент медицины Колумбийского университета.